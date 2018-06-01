母砸20萬栽培 11歲女孩入選南韓女團

2018-06-01 20:56 世界日報 中國新聞組／上海1日電



中國11歲女孩入選南韓女團的話題，在網路上引起熱議。這個女孩名叫樓思諾，是寧波姑娘，才11歲就已經是圈裡小有名氣的模特兒。對於樓思諾的成長，有網友點讚，但也有人表達了對孩子未來發展的擔憂，引發了網路上對兒童模特兒行業發展的探討。

現代金報報導，樓思諾5歲開始學習舞蹈，擅長古箏、主持、聲樂等。她9歲開始走秀，可謂多才多藝，去年還成為了南韓USSO女團成員。她說：「自己今後偏向當明星。」

而樓媽媽在接受媒體採訪時表示，自己的初衷是為了鍛鍊女兒的自信和氣質，沒想過孩子以後的發展方向是當演員。而為了培養樓思諾走到今天，樓媽媽還透露總共花費了大概人民幣20萬元（約3.1萬美元），用在上課培訓和出去參賽。

報導指出，對於樓思諾的成長經歷，有人點讚的，也有人表達了對孩子未來發展的擔憂。有些「80、90後」網友表示羨慕，惋惜自己沒有這樣的童年和機會，但不少網友也表達了擔憂的情緒。「鍛煉孩子的自信是好事！但是過早地接觸這個圈子對這個年紀的小孩來說不一定是件好事。」

據報導，除了樓思諾之外，另一位7歲寧波的小姑娘妮妮（化名），也是童模行業中的翹楚。

妮妮入行已經2年多，因為長著一張被業內人士稱作是「韓范」的臉，頗受品牌商青睞，目前在圈裡已小有名氣。基本上一個月有大半個月在杭州、上海等城市拍攝品牌平面，一天拍攝8個小時，一個小時千元，一天收入近萬。假如一個月接拍20天，保守估計至少一年有100多萬（約15.6萬美元）的收入。

報導說，高收入的背後是孩子和家長超出常人的付出。一天工作8個小時，不停換各種服裝，不停換動作拍攝，每天住各個城市的賓館，這不是每個家庭都能負荷的。而為了孩子的生活起居，孩子的媽媽甚至把工作辭掉，全身心照顧妮妮的生活起居，充當起經紀人的角色。因為童模的黃金期身高在110到125公分，也就是幼兒園中班與大班的這兩年，為了讓她在黃金期間多拍攝一年，媽媽推遲了妮妮上小學的時間，讓她在幼兒園裡復讀了一年。