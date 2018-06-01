「OK發火論」惹議 馬時亨：引起誤解很抱歉

2018-06-01 20:56 世界日報 香港新聞組╱香港1日電



高鐵香港段接連遭揭發試運期間出現問題，公眾要求港鐵公開更多資料，不過港鐵主席馬時亨日前出席公開場合時，竟以「我話畀你聽OK就得」回應，惹來各界抨擊。

綜合媒體報導，港鐵31日晚上發出新聞稿，交代沙中線紅磡站鋼筋接駁疑造假事件，其中提到馬時亨表示，港鐵以開誠布公的態度回應公眾對鐵路項目，包括沙中線及高鐵項目的關注。

早前曾稱公開更多資料是無意思、「我話畀你聽OK就得啦」的馬時亨，在新聞稿中指其近日言論可能引起大家誤解，「我感到抱歉」。

高鐵試營期間被揭車輪出現損耗的情況比預計多，港鐵主席馬時亨5月26日被傳媒要求交代更多資料時，竟反斥記者：「不需要這麼多資料！」他稱，團隊有39年經驗，期望公眾信任。其「OK發火論」發表後，即引起網民抨擊，不少人亦批評他的說法。

港鐵公司主席馬時亨說：「港鐵公司致力就所有鐵路項目維持高質量及標準，並一直致力保持高透明度，以開誠布公的態度回應公眾對鐵路項目，包括沙中線及高鐵項目的關注。對於本人近日的言論，可能引起大家誤解，我感到抱歉。公司會全力配合政府，以回應公眾對紅磡站擴建工程的關注。」

沙中線月台工程涉造假，運房局長陳帆日前堅稱問題已解決，但政府昨改變態度，要求港鐵一周內交報告及委託獨立專家進行負重測試。有議員狠批港鐵至今拒絕公開事件真相，令公眾無從監察。