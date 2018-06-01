親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

民進黨提北市長人選前 蔡英文曾問：一定要這樣子嗎？

住宿費太低「感到內疚」 花蓮遊客退房時留信附千元鈔

上海發布惠台細項55條 發海外人才居住證

2018-06-01 14:26聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

上海市台辦下午召開滬台經濟文化交流合作的新聞發布會，宣布上海市對台資企業和台胞具...
上海市台辦下午召開滬台經濟文化交流合作的新聞發布會，宣布上海市對台資企業和台胞具體落實惠台31條的細項配套。林則宏攝影
分享
上海市今日進一步落實大陸惠台31條措施，發布總計有55條細項的惠台大紅包。其中，為吸引台灣青年、專業技術人才，將開放台胞申請海外人才居住證，給予租住補貼，以及提供創業擔保和帶款貼息。

上海也對台灣醫師、護士登陸執業，教師在上海任教、證券期貨基金業等，開放考照、執業，開方便之門。

上海市台辦下午召開滬台經濟文化交流合作的新聞發布會，宣布上海市對台資企業和台胞具體落實惠台31條的細項配套。

上海的惠台大紅包總計55條，其中，為吸引台灣人才，將開放醫師、護士、教師、證券、期貨、基金等金融業的資格認證。

並對台灣技術人才就業，提供財政支持的同等待遇，專技人員可透過「直通車」直接申報高級職稱；共現重大的專技人才可透過「綠色通道」破格申報最高職稱。

其他主要還包括開放台資企業以特許經營方式，參與上海市的能源、交通、水利、環保、公共工程等成是基礎建設的總包和統包。也開放台企參與政府的採購招投標，和以認購股權可轉債、智患等方式參與大陸國企重組。

上海市也邀請台資企業參與11月將舉辦的中國國際進口博覽會，協助台企參展、銷售和採購。上海市台辦強調，台資企業的投資即經濟合作，將享有與上海市企業同等待遇，在上海工作、就業、創業、生活的台胞，也享有與上海市民的同等待遇。

上海
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

上合峰會 港媒：或升級建自貿區

2018-06-01 10:42

上海開放台資參與公共政策

2018-06-01 14:41

阻撓兩岸交流 陸隱性控管只做不說

2018-06-01 13:33

南京市委書記到金門 被託推銷金酒

2018-06-01 00:09

大陸維權律師黃燕 持難民證來台獲准

2018-06-01 00:08

推特、網飛、肯德基…大陸施壓 11間國際企業仍列台灣為國家

2018-05-31 23:59

感謝獲准來台安置 黃燕淚訴中共迫害

2018-05-31 21:40

軍機繞台 陸國防部：類似訓練將繼續維持

2018-05-31 21:10

美軍司令部改名印太 中：美在亞太應負責任

2018-05-31 19:40

中非防務安全論壇有邀我邦交國？陸國防部避談

2018-05-31 18:23

外媒創「脫台者」一詞 陸委會駁：不適合用在台灣

2018-05-31 18:09

中共國防部：遼寧艦初步具備體系作戰能力

2018-05-31 18:07

美使館微博公布中國人權報告 網管尷尬

2018-05-31 17:34

一帶一路遇阻 尼泊爾再收回中資水電廠計畫

2018-05-31 16:33

解放軍火箭軍「天劍」系列演習 主打多軍種對抗演練

2018-05-31 15:16

拿習近平比康熙？ 陸官方智庫力捧長期執政

2018-05-31 15:07

海峽論壇下周三登場 郝龍斌出席

2018-05-31 14:36

美50人團隊抵北京 中共商務部：中方大門始終敞開

2018-05-31 14:33

王岐山將任大陸紅十字會名譽會長

2018-05-31 10:15

海峽論壇／藍營郝龍斌將率團出席

2018-05-31 00:35

陸委會嚴查來台陸官員 移民署：防陸滲透

2018-05-31 00:23

海峽論壇前 汪洋將會郝龍斌

2018-05-31 00:17

國台辦：兩岸進入制度和人才之爭時代

2018-05-31 00:09

國台辦批「閉關鎖島」 陸委會：沒資格說三道四

2018-05-30 22:17

不讓海峽論壇延伸台灣境內 陸委會：負責任把關

2018-05-30 19:49

嚴審官方團 陸委會：仍鼓勵兩岸民間交流

2018-05-30 18:43

美指港拒交逃犯 議員籲港府公開資料

2018-05-30 18:20

反制盜竊智財權 傳美緊縮中國留學生經理人簽證

2018-05-30 18:10

美縮短大陸公民簽證有效期 陸方：別反其道而行

2018-05-30 17:10

陸對台31項 海基會：缺細則台商仍在觀望

2018-05-30 16:22

回應白宮 中共外交部：每次變臉都對國家信譽損耗

2018-05-30 16:18

港民調：港記者內地被毆 林鄭拒譴責…民望創新低

2018-05-30 16:16

美報告：林鄭受北京指使 拒移交逃犯… 還送中央看管

2018-05-30 16:16

鮑彤：趙紫陽早在六四前失勢 換警衞斷通訊

2018-05-30 14:42

第10屆海峽論壇6月6日舉行 汪洋首次出席

2018-05-30 14:30

海峽論壇下周於廈門登場！ 傳陸將再釋惠台利多

2018-05-30 13:38

王毅訪德 陸外交部：落實兩國領導人共識

2018-05-30 12:33

打奢 浙江麗水規定紅白喜事最多包100

2018-05-30 11:49

傳國共論壇今年不辦 國台辦：國共保持順暢溝通

2018-05-30 11:35
看更多

熱門文章

笑話成真！ 老伯大鬧餐館「為何魚香茄子裡面沒有魚」

2018-05-31 16:20

一帶一路遇阻 尼泊爾再收回中資水電廠計畫

2018-05-31 16:33

感謝獲准來台安置 黃燕淚訴中共迫害

2018-05-31 21:40

推特、網飛、肯德基…大陸施壓 11間國際企業仍列台灣為國家

2018-05-31 23:59

台灣人考陸金融證照 變容易了

2018-06-01 00:48

上海新品種紙片西瓜 伸手可摘

2018-06-01 10:51

外媒創「脫台者」一詞 陸委會駁：不適合用在台灣

2018-05-31 18:09

京東無人重卡 在全球智慧物流彎道超車

2018-05-31 18:20

中國人行操作轉趨寬鬆 有望緩和年中資金壓力

2018-06-01 10:48

解放軍火箭軍「天劍」系列演習 主打多軍種對抗演練

2018-05-31 15:16

大陸維權律師黃燕 持難民證來台獲准

2018-06-01 00:08

美軍司令部改名印太 中：美在亞太應負責任

2018-05-31 19:40

拿習近平比康熙？ 陸官方智庫力捧長期執政

2018-05-31 15:07

軍機繞台 陸國防部：類似訓練將繼續維持

2018-05-31 21:10

中非防務安全論壇有邀我邦交國？陸國防部避談

2018-05-31 18:23

上海建第三機場 調研建議昆山

2018-06-01 01:55

因為這張紙條 陸學者籲兒童節禁玩網遊

2018-06-01 14:27

美使館微博公布中國人權報告 網管尷尬

2018-05-31 17:34

中共國防部：遼寧艦初步具備體系作戰能力

2018-05-31 18:07

中山陵實名預約 陵寢區禁噪

2018-06-01 01:55

上海發布惠台細項55條 發海外人才居住證

2018-06-01 14:26

阻撓兩岸交流 陸隱性控管只做不說

2018-06-01 13:33

南京市委書記到金門 被託推銷金酒

2018-06-01 00:09

國際貨幣基金：中國經濟不確定性擴大

2018-05-31 17:38

中國國防部：遼寧號編隊 初步形成體系作戰能力

2018-05-31 20:01

無懼壓力 11家跨國企業續挺台灣列國家

2018-05-31 15:10

上合峰會 港媒：或升級建自貿區

2018-06-01 10:42

大陸在中東沙漠種植水稻 初獲成功

2018-05-31 15:10

香港旺角事件 10名被告被判刑

2018-05-31 21:35

上游降雨 壺口瀑布水量大增

2018-06-01 01:55

小豬佩奇現身 風靡上海

2018-06-01 01:55

新疆拚建設 加強對台合作交流

2018-06-01 01:55

入摩前夕滬指收漲1.8% 終止6連跌

2018-05-31 15:38

陸六一兒童節 上海爆上百名幼兒諾羅病毒感染

2018-06-01 11:09

A股入摩第一天 開盤先蹲再跳

2018-06-01 09:44

5月高溫烤乾香港 水庫驚現龜裂底部

2018-05-31 17:46

中國A股納入MSCI首日 滬深兩市開低

2018-06-01 10:25

華為可望超車蘋果 躍全球手機二哥

2018-06-01 00:20

陸製造業PMI 攀八個月高點

2018-06-01 00:48

美貿易談判先遣團抵北京 陸商務部不出惡言

2018-05-31 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top