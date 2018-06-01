上海發布惠台細項55條 發海外人才居住證

2018-06-01 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



上海市台辦下午召開滬台經濟文化交流合作的新聞發布會，宣布上海市對台資企業和台胞具體落實惠台31條的細項配套。林則宏攝影 分享 facebook 上海市今日進一步落實大陸惠台31條措施，發布總計有55條細項的惠台大紅包。其中，為吸引台灣青年、專業技術人才，將開放台胞申請海外人才居住證，給予租住補貼，以及提供創業擔保和帶款貼息。

上海也對台灣醫師、護士登陸執業，教師在上海任教、證券期貨基金業等，開放考照、執業，開方便之門。

上海市台辦下午召開滬台經濟文化交流合作的新聞發布會，宣布上海市對台資企業和台胞具體落實惠台31條的細項配套。

上海的惠台大紅包總計55條，其中，為吸引台灣人才，將開放醫師、護士、教師、證券、期貨、基金等金融業的資格認證。

並對台灣技術人才就業，提供財政支持的同等待遇，專技人員可透過「直通車」直接申報高級職稱；共現重大的專技人才可透過「綠色通道」破格申報最高職稱。

其他主要還包括開放台資企業以特許經營方式，參與上海市的能源、交通、水利、環保、公共工程等成是基礎建設的總包和統包。也開放台企參與政府的採購招投標，和以認購股權可轉債、智患等方式參與大陸國企重組。

上海市也邀請台資企業參與11月將舉辦的中國國際進口博覽會，協助台企參展、銷售和採購。上海市台辦強調，台資企業的投資即經濟合作，將享有與上海市企業同等待遇，在上海工作、就業、創業、生活的台胞，也享有與上海市民的同等待遇。