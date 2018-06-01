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因為這張紙條 陸學者籲兒童節禁玩網遊

2018-06-01 14:27中央社 台北1日電

一名偏鄉「留守兒童」寫了張紙條，給前來探望他的扶貧志工，上面寫道，不喜歡他們送的...
一名偏鄉「留守兒童」寫了張紙條，給前來探望他的扶貧志工，上面寫道，不喜歡他們送的東西，而是要玩王者榮耀。紙條近日在網路流傳後，再度引發中國大陸關注兒童青少年沉迷網路遊戲的社會問題。圖擷自微博
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一張紙條寫道：「叔叔：我不喜歡你們帶來的東西，我想要一個可以打王者榮耀的手機，或者以後你們給我錢，我們自己買喜歡的東西。你們帶來的文具和書，我們不喜歡。」

一名偏鄉「留守兒童」寫了這張紙條，給前來探望他的扶貧志工，近日在網路流傳後，再度引發中國大陸關注兒童青少年沉迷網路遊戲的社會問題。

科學網昨天報導，因為這張紙條，截至目前已有22名中國科學院院士連署，呼籲在每年6月1日國際兒童節當天禁玩網遊。

他們呼籲網遊運營服務商能夠在某個時段暫停服務器運行，各大網路平台能夠主動屏蔽網遊內容和相關連結，讓孩子們過一個沒有網遊、充實而陽光的兒童節。

大陸央廣網報導指出，據中國青少年網路協會第3次網癮調查研究報告顯示，大陸城市青少年網民當中，有網癮青少年約占14.1%，人數約為2404.2萬人；在城市非網癮青少年中，12.7%的青少年具有網癮傾向，人數約為1858.5萬人。

去年11月，世界衛生組織表示，將把遊戲障礙（遊戲成癮）與合成毒品等，一起列入物質使用及成癮行為障礙。

中科院院士們在連署信指出，隨著越來越多的孩子「觸網」，網遊逐漸成為他們的社交核心，不玩遊戲的孩子甚至會因為與同伴缺乏共同語言而被孤立。

據報導，大陸不少農村少年正在被手機遊戲吞沒，不懂「吃雞」居然會被視為「文盲」。且因為沉迷網路游戲而釀成的悲劇，正在大陸不斷上演。

去年9月，在湖南武陵山區的一個貧困縣，初中生小唐將鄰居小西殘忍殺害。在公安機關在審訊過程中，小唐表示平日與小西並無仇怨，只是為了在現實中體驗虛擬世界殺人的「刺激快感」。

中科院院士們呼籲有關部門，全面推行網遊實名註冊制並設立嚴格的分級管理制度，加強網路企業、平台對網遊廣告管理，同時號召家長放下手機，給孩子多點陪伴、多點關愛。

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