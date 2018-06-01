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中山陵實名預約 陵寢區禁噪

2018-06-01 01:55聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

南京中山陵從6月1日起試行實名預約免費參觀，還將同步實施陵寢區全面禁噪制度，禁止...
南京中山陵從6月1日起試行實名預約免費參觀，還將同步實施陵寢區全面禁噪制度，禁止使用擴音講解設備。 中新社
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南京中山陵園管理局31日對外通報，中山陵陵寢從6月1日起試行實名預約免費參觀，同時還將同步實行陵寢區全面禁噪制度，禁止使用擴音講解設備。據管理部門預計，試行半年後，該制度將於2019年1月1日正式運行。

中新網報導，南京中山陵是大陸國家級文保單位，自2010年孫中山陵寢免費開放以來，遊客量呈突破性增長，為更好地保護遊客安全和文物安全，提高遊客遊覽舒適度，管理部門決定，自2018年6月1日起，中山陵陵寢實行預約參觀和禁噪管理（試運行）。

按照預約規定，散客和旅遊社團隊最多可提前30天掃描「鐘山風景區」微信服務號或登錄鐘山風景名勝區官方網站，或通過遊客自助服務終端進行預約。預約時請仔細閱讀「預約須知」，如實填寫個人和旅行社有關資訊，合理選擇參觀日期和具體時段。

在預約時段的1小時之前可變更或取消1次，失約3次以上（含3次）的遊客和旅行社，將被預約系統自動納入「不誠信名單」，再次預約時需經過人工審核。

為保持陵寢莊嚴肅穆，從6月1日起同步實行陵寢區域全面禁噪，在該區域內，請勿大聲喧嘩，禁止使用擴音講解設。「如需講解服務，可就近至服務網點租賃自助語音講解器或預約導遊講解，或也可選擇手機微信端語音講解服務。」

中山陵陵寢區也設定了客流量的限定：工作日每天為1.5萬人次；雙休日及一般節假日（元旦、清明、五一、端午、中秋假日）每天2.5萬人次；重大節假日（十一、春節）日均5萬人次。

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