上海建第三機場 調研建議昆山

2018-06-01 01:55 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林則宏 ╱上海報導



繼虹橋機場、浦東機場之後，有關上海將再興建第三機場的傳聞不斷。上海市政協委員、中國民用航空華東地區管理局局長蔣懷宇30日在上海市政協常委會上表示，打造上海核心大都市圈航空樞紐已成為長三角民航協同發展的重要任務，建議規劃建設上海第三機場，機場可選址在虹橋機場以西30公里昆山市域內，並與江蘇省合作建設和運營。

去年上海虹橋、浦東兩大機場旅客、貨郵運輸量分別到1.1億人次和423萬噸。蔣懷宇說，按照上海城市總體規劃2035年機場旅客和貨郵輸送量將達1.8億人次、650萬噸的預期，「上海應當在現有基礎上再增加1.5個虹橋機場和1個大型通用機場」。

關於上海第三機場的地點，過去曾傳出江蘇南通、蘇州，浙江嘉興等數個上海周邊城市。

據「上觀新聞」報導，在上海市政協30日召開主題為「發揮世界級城市群核心城市作用，推動長三角一體化發展」的常委會議，蔣懷宇提出，隨著年初「長三角民航協同發展合作協定」在三省一市和民航局層級的簽署與推進，打造上海核心大都市圈航空樞紐已成為長三角民航協同發展的重要任務。

蔣懷宇說，「目前上海及長三角機場群存在資源緊缺、合力不足、競爭無序、銜接不暢、效率低下、發展受限這些亟待解決的問題。」尤其在空地聯運和航線銜接方面，虹橋、浦東機場分別存在「斷頭路」和「孤島」現象，客貨增量被抑制，發展低於預期，上海航空樞紐建設遭遇瓶頸。

蔣懷宇指出，「這些問題如果不解決，上海作為太平洋西岸國際大都市航空港的區位優勢將被削弱，上海國際客貨運業務正被東京、首爾分流。」

他認為，必須依託長三角一體化民航協同發展，才有可能打造大都市圈航空樞紐，進而滿足上海成為全球配置資源的亞太門戶、具全球影響力世界級城市群核心城市等戰略目標對航空的需求。

對於規劃建設上海第三機場，蔣懷宇說，基於區位、市場尤其是空域等優勢，經過專業調研，建議機場選址在虹橋機場以西30公里昆山市域內，並與江蘇省合作建設和運營。

蔣懷宇建議，坐落昆山的上海第三機場近期可先建一條長2,800公尺以上的跑道承接上海及蘇南數萬架次增量。中遠期，可再加建第二遠距跑道，承接今後滬蘇4,000餘萬旅客及貨物運輸增量，使其真正成為上海的第三機場。