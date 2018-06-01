親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

上海建第三機場 調研建議昆山

2018-06-01 01:55聯合報 特派記者林則宏╱上海報導

繼虹橋機場、浦東機場之後，有關上海將再興建第三機場的傳聞不斷。上海市政協委員、中國民用航空華東地區管理局局長蔣懷宇30日在上海市政協常委會上表示，打造上海核心大都市圈航空樞紐已成為長三角民航協同發展的重要任務，建議規劃建設上海第三機場，機場可選址在虹橋機場以西30公里昆山市域內，並與江蘇省合作建設和運營。

去年上海虹橋、浦東兩大機場旅客、貨郵運輸量分別到1.1億人次和423萬噸。蔣懷宇說，按照上海城市總體規劃2035年機場旅客和貨郵輸送量將達1.8億人次、650萬噸的預期，「上海應當在現有基礎上再增加1.5個虹橋機場和1個大型通用機場」。

關於上海第三機場的地點，過去曾傳出江蘇南通、蘇州，浙江嘉興等數個上海周邊城市。

據「上觀新聞」報導，在上海市政協30日召開主題為「發揮世界級城市群核心城市作用，推動長三角一體化發展」的常委會議，蔣懷宇提出，隨著年初「長三角民航協同發展合作協定」在三省一市和民航局層級的簽署與推進，打造上海核心大都市圈航空樞紐已成為長三角民航協同發展的重要任務。

蔣懷宇說，「目前上海及長三角機場群存在資源緊缺、合力不足、競爭無序、銜接不暢、效率低下、發展受限這些亟待解決的問題。」尤其在空地聯運和航線銜接方面，虹橋、浦東機場分別存在「斷頭路」和「孤島」現象，客貨增量被抑制，發展低於預期，上海航空樞紐建設遭遇瓶頸。

蔣懷宇指出，「這些問題如果不解決，上海作為太平洋西岸國際大都市航空港的區位優勢將被削弱，上海國際客貨運業務正被東京、首爾分流。」

他認為，必須依託長三角一體化民航協同發展，才有可能打造大都市圈航空樞紐，進而滿足上海成為全球配置資源的亞太門戶、具全球影響力世界級城市群核心城市等戰略目標對航空的需求。

對於規劃建設上海第三機場，蔣懷宇說，基於區位、市場尤其是空域等優勢，經過專業調研，建議機場選址在虹橋機場以西30公里昆山市域內，並與江蘇省合作建設和運營。

蔣懷宇建議，坐落昆山的上海第三機場近期可先建一條長2,800公尺以上的跑道承接上海及蘇南數萬架次增量。中遠期，可再加建第二遠距跑道，承接今後滬蘇4,000餘萬旅客及貨物運輸增量，使其真正成為上海的第三機場。

上海浦東機場民航局
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

陸產官學傑出人才 北大校友達835人

2018-06-01 00:37

小豬佩奇現身 風靡上海

2018-06-01 01:55

大山裡最後兒童節 一師一生共度

2018-06-01 01:55

中山陵實名預約 陵寢區禁噪

2018-06-01 01:55

上游降雨 壺口瀑布水量大增

2018-06-01 01:55

拒吸第一支菸 從小教起

2018-06-01 01:55

兩岸大學生 服裝設計聯展

2018-06-01 01:55

香港旺角事件 10名被告被判刑

2018-05-31 21:35

曾犯罪卻被接納 鄧永謙回頭照顧基層

2018-05-31 21:27

京東無人重卡 在全球智慧物流彎道超車

2018-05-31 18:20

港拾荒者多老人 團體籲改善工作環境

2018-05-31 17:48

5月高溫烤乾香港 水庫驚現龜裂底部

2018-05-31 17:46

笑話成真！ 老伯大鬧餐館「為何魚香茄子裡面沒有魚」

2018-05-31 16:20

上海規劃建第三機場 地點可能就在昆山

2018-05-31 11:20

再見了22K！去對岸剝蝦殼 月收至少4萬7...

2018-05-31 11:00

56歲熟女誤墜網戀 竟被騙走上億元

2018-05-31 09:58

同質性過高 大陸親子遊市場遭詬病

2018-05-31 05:06

珠三角人口增 深廣佛比重排前3

2018-05-31 05:06

華新水泥變博物館 新冶鋼飛天宮

2018-05-31 05:06

海上絲路遊客 7成來自中國

2018-05-31 05:06

寧夏環保法庭 揭牌

2018-05-31 05:06

中國工程院士達873人 學術地位崇高

2018-05-31 00:40

大陸航空業 首見台籍座艙長

2018-05-31 00:35

安邦案再起波瀾 吳小暉不服判決 提無罪上訴

2018-05-31 00:29

女大生罹血癌求父捐骨髓救治 父冷回：死了我也不捐

2018-05-30 23:04

港珠澳大橋通車將採用人臉識別技術 確保安全

2018-05-30 22:41

陸航空軟體設計原地踏步30年 市場歐美搶占 受制於人

2018-05-30 22:34

調查：新浪微博審查外國大使館發帖

2018-05-30 21:55

吳小暉提無罪上訴 肖建華案傳即將審訊

2018-05-30 18:13

四川保育員 在臥龍發現新的貓熊棲息地

2018-05-30 17:45

反腐「大數據」平台　繳水電費、坐頭等艙都成線索

2018-05-30 16:41

網約車新規 線下驗車駕駛人需經人臉識

2018-05-30 16:34

內地女法庭偷拍 無交保釋金、報假地址還押上庭

2018-05-30 16:15

帶養母讀研：她陪我長大 我陪她到老

2018-05-30 16:15

影／「員工須活100歲」這家基因公司老董 不允許出生缺陷

2018-05-30 16:15

盼母回家 四川小伙喝「百草枯」折磨18天 臨終仍喊媽

2018-05-30 16:15

曾赴日揭暴行 南京大屠殺倖存者仇秀英88歲去世

2018-05-30 16:15

奇葩「胸痛大學」怪名惹訕笑 網友諷「胸大」

2018-05-30 16:15

鎮壓安徽教師挨批 公安貼圖暗指背黑鍋

2018-05-30 14:30
看更多

熱門文章

再見了22K！去對岸剝蝦殼 月收至少4萬7...

2018-05-31 11:00

笑話成真！ 老伯大鬧餐館「為何魚香茄子裡面沒有魚」

2018-05-31 16:20

整頓網遊 新華社轟騰訊：大吃人血饅頭

2018-05-31 10:53

馬雲：菜鳥物流將做到大陸24小時、全球72小時必達

2018-05-31 12:12

中國第一蛇村 與蛇共舞40年 最多養著300多萬條蛇

2018-05-31 14:08

一帶一路遇阻 尼泊爾再收回中資水電廠計畫

2018-05-31 16:33

56歲熟女誤墜網戀 竟被騙走上億元

2018-05-31 09:58

老翁爬樹摘楊梅摔死 家屬向景區索賠60萬

2018-05-31 10:33

京東無人重卡 在全球智慧物流彎道超車

2018-05-31 18:20

外媒創「脫台者」一詞 陸委會駁：不適合用在台灣

2018-05-31 18:09

雲南冰花男孩 告別漫漫求學路

2018-05-31 12:38

上海規劃建第三機場 地點可能就在昆山

2018-05-31 11:20

感謝獲准來台安置 黃燕淚訴中共迫害

2018-05-31 21:40

解放軍火箭軍「天劍」系列演習 主打多軍種對抗演練

2018-05-31 15:16

A股明日入摩 十問十答

2018-05-31 14:55

鴻海工業富聯FII 傳6月上旬A股掛牌

2018-05-31 12:46

美軍司令部改名印太 中：美在亞太應負責任

2018-05-31 19:40

韓系化妝品退位 無扇葉手持風扇成陸客新寵

2018-05-31 09:39

拿習近平比康熙？ 陸官方智庫力捧長期執政

2018-05-31 15:07

京東無人軍團大閱兵：無人重卡、無人飛機大顯神通

2018-05-31 14:51

中非防務安全論壇有邀我邦交國？陸國防部避談

2018-05-31 18:23

世銀：中國外部風險變得更突出

2018-05-31 13:52

美使館微博公布中國人權報告 網管尷尬

2018-05-31 17:34

中共國防部：遼寧艦初步具備體系作戰能力

2018-05-31 18:07

王岐山將任大陸紅十字會名譽會長

2018-05-31 10:15

軍機繞台 陸國防部：類似訓練將繼續維持

2018-05-31 21:10

美50人團隊抵北京 中共商務部：中方大門始終敞開

2018-05-31 14:33

珠三角人口增 深廣佛比重排前3

2018-05-31 05:06

國際貨幣基金：中國經濟不確定性擴大

2018-05-31 17:38

中國國防部：遼寧號編隊 初步形成體系作戰能力

2018-05-31 20:01

入摩前夕滬指收漲1.8% 終止6連跌

2018-05-31 15:38

同質性過高 大陸親子遊市場遭詬病

2018-05-31 05:06

大陸在中東沙漠種植水稻 初獲成功

2018-05-31 15:10

A股入摩前夕 今是關鍵日

2018-05-31 14:55

無懼壓力 11家跨國企業續挺台灣列國家

2018-05-31 15:10

香港旺角事件 10名被告被判刑

2018-05-31 21:35

深圳跨境電商 交易額近500億美元

2018-05-31 05:06

歐盟批中國施壓民航作法 外交部感謝

2018-05-31 10:38

海上絲路遊客 7成來自中國

2018-05-31 05:06

華新水泥變博物館 新冶鋼飛天宮

2018-05-31 05:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top