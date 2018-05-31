華新水泥變博物館 新冶鋼飛天宮

2018-05-31 05:06 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／湖北黃石報導



華新水泥廠舊址內的濕法回轉窯，是大陸保存最完整的水泥工業遺存。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

大陸成千上萬家水泥企業中，不論規模還是歷史，湖北黃石的華新水泥，都位居行業最前列。

然而，為了因應產業變遷，保護環境，2007年華新水泥老廠關停了100萬噸的生產線；現在，老廠動了起來，將打造成湖北水泥遺址博物館暨文創園。

華新水泥廠舊址前身，是大冶湖北水泥廠，創建於1907年，由當時湖廣總督張之洞出示招商，官督商辦，是中國近代最早開辦的三家水泥廠之一。

華新水泥 見證中國工業史

水泥廠現存濕法水泥窯、四嘴裝包機等生產設施、設備及廠房、辦公用房，是大陸現存時間最長、保存最完整的水泥工業遺存，見證了中國水泥工業從萌芽、發展到走向現代的歷史進程。

2012年，華新水泥廠舊址作為「黃石礦冶工業遺產」的核心部分，被列入「中國世界文化遺產預備名單」，這是大陸首次將工業遺產列入「中國世界文化遺產預備名單」，華新也是大陸唯一列入此名單的工業遺產。

2013年大陸國務院公布水泥廠舊址為第七批全國重點文物保護單位；2016年水泥廠舊址入選「首屆中國20世紀建築遺產專案」。

華新水泥廠舊址的文物遺存，填補了中國近代水泥工業遺產保護的空白，為研究中國水泥工業的發展，也為世界水泥發展史有關濕法水泥製造工藝的研究，提供重要實證。

華新水泥廠舊址，擁有世界上唯一僅有、保存完好的濕法回轉窯設備，保存了完整的廠區環境、生產線設施與設備以及標語構築物等，代表了一個時代水泥工業的先進理念與技術。

2014年5月，大陸國家文物局同意華新水泥廠舊址修繕工程，計畫以八年時間，將水泥廠舊址變身為湖北水泥遺址博物館暨文創園；以「水泥世界，共同傳承」為核心，整座園區包括工業遺產現場展示體驗區、工業遺產文化利用區、綜合資訊服務區、考古管理研究區、工業景觀環境區。

新冶鋼 鋼鐵搖籃產品齊全

黃石的水泥工業朝文創轉型，而鋼鐵企業—湖北新冶鋼有限公司（簡稱新冶鋼），則是朝精細高科技產品之路邁進，成果輝煌。

新冶鋼是大陸現存最早的鋼鐵企業之一，其前身大冶鋼鐵廠，是清末漢冶萍煤鐵廠礦有限公司的重要部分，素有中國「鋼鐵搖籃」美譽。目前新冶鋼擁有特殊鋼350萬噸，鋼材320萬噸產能，形成了以軸承鋼、汽車用鋼、能源用鋼、先進製造業用鋼、國防裝備用鋼等為主的產品陣容，是大陸生產特鋼品種和規格最齊全的特鋼企業之一。

新冶鋼廠區內的漢冶萍煤鐵廠礦舊址。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

新冶鋼生產的產品種達800多個，產品規格1800多種，鋼材廣泛應用於國防軍工、航太航海、機械製造、汽車製造、鐵路運輸、石油化工、百萬千伏電站、高壓鍋爐等領域。產品出口到美國、德國、義大利、韓國、日本等歐美、東南亞30多個國家和地區。

自2010年起，新冶鋼接到訂單，為製造「天宮一號」火箭發動機提供一種關健材料特種合金無縫鋼管。此外，大陸國產軍工產品中，小到輕武器，大到戰鬥機、兩棲坦克，載人太空船，幾乎都使用新冶鋼的產品。新冶鋼生產的高溫合金、功能材料、耐熱鋼、不鏽鋼、軸承鋼、合金結構鋼、彈簧鋼、高強鋼，廣泛應用於太空、航空、兵器等領域。