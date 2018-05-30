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陸航空軟體設計原地踏步30年 市場歐美搶占 受制於人

2018-05-30 22:34聯合報 記者汪莉絹╱即時報導

一九八○年代後，世界航空業就邁入數位化設計的新階段，大陸航空設計軟體也同步發展，然卅年過去了，大陸航空設計軟體仍在原地踏步，落後歐美。大陸專家警告說，目前航空設計軟體市場上全是歐美國家產品，大陸航空相關部門不僅要投入巨資購買，且受制於人，一旦出現問題，整個航空產業將陷入癱瘓。

科技日報昨引述大陸南京航太大學教授、NH40飛機總設計師姚衛星的話說 ，「卅多年前，我讀研究生時就在編寫飛機設計和分析軟體，當時我國的航空設計軟體跟國外同時起步，但是現在市場已經完全被國外掌控。」

航空設計涉及到卅多個學科專業，每個專業都有自己的設計軟體，是飛機設計及性能評估不可缺少的工具。以大陸飛豹飛機為例，如用傳統手工設計，按常規考量估計有近六千張工程更改單。採用數位化設計的飛豹，工程更改單僅有一千多張，工程量減少百分之八十左右。

設計殲-10飛機時，主起落架主承力結構的整個金屬部件是委託國外製造。但造完之後，起落架的收放出現問題，有五公釐的誤差，只好重新訂貨製造。沒有全數位化的軟體支撐，任何一點細微的誤差，都可能成為製造業的夢魘。

大陸的航空設計軟體一九八○年代與國外同時起步，現在卻落後於歐美。其差別在於，國外軟體會根據設計需要，升級改進，使軟體好用易用；而大陸研發的軟體，只要計算結果正確，對使用者不友善，是以成熟好用的國外軟體搶占了市場。

使用國外軟體不僅受制於人且花費不小。姚衛星說，「比如達索的CATIA，國內任何航空設計單位在這一軟體上花的錢都要上千萬（人民幣，下同）。」航空設計軟體少則幾十萬元，多則近千萬元，每增加一個帳號還要另付一筆費用，過幾年升級版本還要付費。

姚衛星指出，大陸航空設計軟體發展必須具有市場化思維，且需國有科研單位與民營軟體公司配合，理順上下游產業鏈。 他還建議，大陸當局應多研究制定政策，鼓勵大陸國產軟體的開發和使用。

中國商飛製造的大陸國產飛機C919，2016年投入市場，這是大陸提高自主創新能力...
中國商飛製造的大陸國產飛機C919，2016年投入市場，這是大陸提高自主創新能力、增強國家核心競爭力的客機製造計畫。（新華社資料照）
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