陸航空軟體設計原地踏步30年 市場歐美搶占 受制於人

2018-05-30 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 汪莉絹 ╱即時報導



一九八○年代後，世界航空業就邁入數位化設計的新階段，大陸航空設計軟體也同步發展，然卅年過去了，大陸航空設計軟體仍在原地踏步，落後歐美。大陸專家警告說，目前航空設計軟體市場上全是歐美國家產品，大陸航空相關部門不僅要投入巨資購買，且受制於人，一旦出現問題，整個航空產業將陷入癱瘓。

科技日報昨引述大陸南京航太大學教授、NH40飛機總設計師姚衛星的話說 ，「卅多年前，我讀研究生時就在編寫飛機設計和分析軟體，當時我國的航空設計軟體跟國外同時起步，但是現在市場已經完全被國外掌控。」

航空設計涉及到卅多個學科專業，每個專業都有自己的設計軟體，是飛機設計及性能評估不可缺少的工具。以大陸飛豹飛機為例，如用傳統手工設計，按常規考量估計有近六千張工程更改單。採用數位化設計的飛豹，工程更改單僅有一千多張，工程量減少百分之八十左右。

設計殲-10飛機時，主起落架主承力結構的整個金屬部件是委託國外製造。但造完之後，起落架的收放出現問題，有五公釐的誤差，只好重新訂貨製造。沒有全數位化的軟體支撐，任何一點細微的誤差，都可能成為製造業的夢魘。

大陸的航空設計軟體一九八○年代與國外同時起步，現在卻落後於歐美。其差別在於，國外軟體會根據設計需要，升級改進，使軟體好用易用；而大陸研發的軟體，只要計算結果正確，對使用者不友善，是以成熟好用的國外軟體搶占了市場。

使用國外軟體不僅受制於人且花費不小。姚衛星說，「比如達索的CATIA，國內任何航空設計單位在這一軟體上花的錢都要上千萬（人民幣，下同）。」航空設計軟體少則幾十萬元，多則近千萬元，每增加一個帳號還要另付一筆費用，過幾年升級版本還要付費。