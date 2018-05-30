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女大生罹血癌求父捐骨髓救治 父冷回：死了我也不捐

2018-05-30 23:04聯合新聞網 綜合報導

趙晴年紀輕輕就罹患血癌。（圖／翻攝自騰訊新聞）
趙晴年紀輕輕就罹患血癌。（圖／翻攝自騰訊新聞）
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大陸河南省安陽市一名22歲的女孩趙晴，在2016年9月正值青春大學時期，被檢測出罹患血癌，學名為急性骨髓性白血病。她住進醫院隔天，父親就不告而別。病發後，她曾發生休克昏迷的狀況，急需靠人捐贈骨髓救治。經檢查發現父親的骨髓與她相符，然而冷血的父親知情後不但回絕女兒的請求，還對她說：「妳就當我死了吧！」。無情的回答讓趙晴相當痛心。

「媽，妳說我還能治好嗎？」趙晴在極度痛苦時，總會這樣問母親蔣風靈。儘管趙晴早已被病魔摧殘得不成人形，但她慶幸的是，事到如今，媽媽蔣風靈都一直陪伴在她身旁。其實不只父親見死不救，趙晴的奶奶甚至還放話說「妳們愛死就死，愛活就活，就算妳女兒死了，我也不會讓我兒子捐一滴血！」，也不斷在背後唆使兒子不要捐骨髓，這一切讓趙晴看開了親情。

趙晴的母親蔣風靈，每天守在病床前照顧她。（圖／翻攝自騰訊新聞）
趙晴的母親蔣風靈，每天守在病床前照顧她。（圖／翻攝自騰訊新聞）
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根據陸媒報導，當年趙晴的父親與母親蔣風靈結婚後，從來都沒有找到一份持久且正經的工作，甚至每天酗酒到了半夜才回家，從未盡到做一名父親與丈夫該有的責任。蔣風靈表示，家裡一路來都只靠她一人打零工維持生計，女兒出生後婆家也不願意給予任何協助，她只好隻身一人撫養趙晴長大。

曾經院方發現骨髓配對第二符合者是趙晴的母親，雖然蔣風靈當下立刻答應要把骨髓捐給女兒，不過她在醫院接受複檢時，被查出白血病發病，唯一僅存的希望瞬間破滅。此外，為了趙晴的醫藥費，蔣風靈甚至四處奔波借錢，畢竟化療費高達130萬人民幣（約新台幣600萬元）。

趙晴年紀輕輕就罹患血癌，被病魔摧殘得相當痛苦。（圖／翻攝自騰訊新聞）
趙晴年紀輕輕就罹患血癌，被病魔摧殘得相當痛苦。（圖／翻攝自騰訊新聞）
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根據維基百科資料顯示，急性骨髓性白血病（Acute myeloid leukemia，AML），是一種骨髓性造血芽細胞（而非淋巴性芽細胞）異常增殖的血液惡性腫瘤，是白血病的一種。其特點是骨髓內異常芽細胞的快速增殖而影響了正常造血細胞的產生。急性骨髓性白血病是成年人最常見的急性白血病，其發病率隨著人的年齡而增加。相對於其他的癌症，急性骨髓性白血病還是比較罕見的疾病。

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