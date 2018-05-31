海上絲路遊客 7成來自中國

2018-05-31 05:06 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



海上絲綢之路沿線國家和地區的遊客人數近七成來自中國。相關報告顯示，中國成為海上絲路沿線旅遊發展的重要引擎。

28日至30日，2018中國（鄭州）國際旅遊城市市長論壇在河南鄭州舉行。聯合國世界旅遊組織在論壇發布的「21世紀海上絲綢之路：旅遊發展機遇與影響力」的報告顯示，中國已經成為海上絲綢之路沿線國家和地區旅遊業發展的重要引擎。

報告指，2012年至2016年海上絲綢之路沿線國家和地區的遊客人數從77.5萬增長到近310萬，其中210萬遊客來自中國，比重約67.74%。

聯合國世界旅遊組織專家羅伯特．特拉維斯在解讀報告時說，中國發起的「一帶一路」倡議，得到了眾多國家的積極響應和支持。作為該倡議的重要部分，21世紀海上絲綢之路有望通過區域整合協作發揮至關重要的作用。

「一帶一路」連接全球主要旅遊客源地與目的地。「一帶一路」沿線國家和地區的國際旅遊規模占全球旅遊的70%左右，基於龐大的人口基數和出境旅遊的高速增長，中國將為沿線國家輸送大規模的遊客。

報告指出，21世紀海上絲綢之路的發展將影響經濟、社會、文化和環境等多個方面。以古代海上絲綢和香料之路、海上貿易歷史、周邊文化和環境資源為基礎，有可能催生出新的海上旅遊線路和產品。

從長遠看，基礎設施開發將對旅遊業地理環境、行業規模和旅遊產品開發等方面產生重大影響。另外，還有很多機會可以用到以沿海和陸地為主題的路線和體驗產品。新旅遊門戶的開放，將為多個地區的旅遊業帶來絕佳的發展機遇。