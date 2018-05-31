同質性過高 大陸親子遊市場遭詬病

2018-05-31 05:06 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



六一兒童節將至，不少家長正在安排親子出遊行程。研究報告預估，今年中國大陸親子遊市場具500億元（人民幣，下同）規模。儘管商機巨大，市場上親子遊產品更是種類繁多，但產品同質化嚴重，飽受消費者詬病，專家建議企業應創新。

廣州日報報導，隨著「80後」、「90後」晉升為新生代父母，他們更重視親子關係和孩子教育，尤其是通過旅遊方式的綜合教育，會盡可能利用機會帶孩子踏上旅程。

攜程對近千名用戶進行的調研顯示，出遊意願方面，96%的受訪者表示願意參與親子旅遊；出遊次數方面，65.2%受訪者表示會帶孩子出行兩次，28%受訪者將安排三至四次出行。

驢媽媽旅遊網「2018年親子遊消費報告」顯示，2018年1~4月，親子遊出遊人次比去年增長近1.6倍。「80後」，成為當前親子遊市場的主力軍，其中，上海、北京、廣州、深圳、杭州等城市的家長最熱衷親子出遊，南京、長春、成都、武漢、寧波等城市的家庭親子出遊增速較快。

「親子旅遊市場正從一個自發成長期，走向一個市場培育期，中小學生和學齡前兒童的3億人次及其背後的家庭的需求，必須引起我們的高度關注，這將是一個越來越龐大的市場。」中國旅遊研究院院長戴斌說。

資料顯示，2016年線上親子遊的市場規模達到207.9億元，增速超過80%，預計2018年將達近500億元市場規模。然而，市場上的親子遊產品卻良莠不齊。

嶺南控股廣之旅發布「2018暑假家庭旅遊出遊清單」，家庭旅遊10大出遊痛點中，就包括親子遊中旅遊產品雷同率高，缺失唯一性，降低單次旅遊的體驗品質。廣之旅負責人表示，目前親子遊缺少唯一性，同質化嚴重。一些旅遊產品雖然披著「親子遊」外衣，但只是「普通旅遊產品+主題樂園」形式，僅能滿足日常遊玩的需求，實際缺乏親子互動性，令家長與孩子的旅遊體驗差。

面對這些市場痛點，專家建議旅遊企業做出更多創新，以滿足市場和消費者對親子旅遊、品質旅遊的需求。