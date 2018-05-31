珠三角人口增 深廣佛比重排前3

2018-05-31 05:06 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



作為中國大陸人口第一大省，廣東省內各區域的人口情況出現分化。據調查，2017年粵東西北地方常住人口增速下降，而珠三角地區常住人口增速呈加速增長趨勢。

21世紀經濟報導指出，珠三角是廣東省人口的聚集地，九個地級及以上城市的常住人口占全省一半以上。2017年粵東西北地方常住人口增速下降，而珠三角地區常住人口增速呈加速增長，廣東省人口越來越向珠三角地區聚集。

廣東暨南大學教授胡剛認為，這符合經濟規律，城市規模越大，人口集聚越多，產業越專業化、效率越高。預計未來人口仍將向珠三角地區集中。

廣東省人口發展研究院院長董玉整表示，珠三角和粵東西北之間發展差距的問題，不是短時間就能解決。目前很多鄉村出現戶籍人口大於常住人口，即鄉村空心化的情況。廣東省正通過精準扶貧、區域協調發展戰略，及鄉村振興戰略，加強基礎設施建設，讓人口資源可更扎實。

除了珠三角、粵東西北之間的人口分化，珠三角九個城市也分化。其中，2017年深圳、廣州、佛山的常住人口增量位列前三位，分別增加55.08萬、45.49萬和19.4萬人。

董玉整認為，首先是經濟原因，哪個地方經濟相對發達，人才的聚集功能就相對強。二是社會治理能力，大城市聚集人雖多，但社會治理水準相對較高，社會運行更有效，人們的幸福感相對較強。三是文化原因，大城市具備包容精神，多元的文化氛圍更能吸引人。

以東莞為例，近年實行「騰籠換鳥」，吸引高科技公司入駐。產業的轉型升級，助力東莞吸引高品質人才。而在諸多城市「搶人大戰」之下，移民城市深圳已成為最大的贏家。胡剛表示，深圳的科技創新、開放的文化環境、金融業等，都比較吸引人才。但更重要的是，深圳的吸引人才政策已相當完備。