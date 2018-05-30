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吳小暉提無罪上訴 肖建華案傳即將審訊

2018-05-30 18:13中央社 台北30日電

遭判18年的前安邦集團董事長吳小暉傳出已向法院提起無罪上訴，吳小暉是中共前領導人鄧小平的外孫女婿，令案件更添焦點。另外，港媒南華早報指出，明天系掌門人肖建華下半年將受審。

中國青年報今天報導，京衡律師集團董事長兼主任陳有西今天凌晨在微博表示，「安邦案」吳小暉不服一審兩罪判決，已經提起無罪上訴。

他還表示，上海市高級人民法院已經組成二審合議庭。北京德恒律師事務所律師李貴方、陳有西將擔任吳小暉二審辯護人。其中，李貴方曾擔任前中共市委書記薄熙來的辯護律師。

根據德恒律師事務所的網頁，李貴方擅長訴訟仲裁與糾紛解決。曾經辦理著名金融機構、大型國企、上市公司、跨國公司、政府部門以及個人等經濟糾紛，行政刑事訴訟和國際仲裁案件。

媒體先前報導，上海市第一中級人民法院10日對吳小暉涉嫌集資詐騙、職務侵占案一審公開宣判，決定執行有期徒刑18年，並處沒收財產人民幣105億元（約新台幣493億元）。

至於2017年1月27日深夜前後，在香港四季酒店被中國人員帶走的明天控股有限公司負責人肖建華，香港南華早報29日報導，他有可能在6月底前審訊；但也有消息稱，肖建華審訊的日期是8至9月。

南華早報3月曾報導，中國政府已要求肖建華出售價值人民幣1500億元（約合新台幣7117億元）的資產，以償還銀行貸款，用這種方式「自救」。肖建華在香港失蹤後曾在中國露面，當時就已變賣1000億元資產。

消息來源表示，資產出售並非一帆風順，因為賣出的價格必須要足夠償還銀行貸款。此外，買家也會受到新的法規監管的影響。

相較2017年4月遭到調查的吳小暉，報導認為，北京對肖建華的態度較為溫和。吳小暉除一審獲判18年，安邦資產也遭到國家接管，肖建華則被軟禁在上海近郊，公司獲准變賣資產還債。

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