首都航空擋風玻璃碎裂 起飛後一小時返航

2018-05-30 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



乘客方女士稱，看到擋風玻璃碎裂，她心裡都有陰影了，不敢再搭乘此飛機。（秒拍） 分享 facebook 在川航因擋風玻璃破裂造成空中驚魂之際，首都航空JD421航班，昨日下午在杭州飛往越南芽莊時又發生擋風玻璃破裂事故。飛機飛行一小時候折返杭州蕭山機場。首都航空宣稱是「一般性事故」，於昨晚十一時卅五分再度起飛。

據新浪微博，昨天下午3時15分，首都航空載有211人的航班JD421，從浙江杭州蕭山機場起飛，前往越南芽莊金蘭國際機場，飛行約1小時後，機上廣播便稱航班故障需折返，並於下午5時25分左右返抵蕭山機場。有乘客透露，是因擋風玻璃破裂導致，並在微博發佈了窗玻璃佈滿裂紋的照片。首都航空回應時宣稱，飛機因舷窗出現裂紋返航，強調屬「一般性機械故障」。

據香港蘋果日報，搭乘這架航班的旅客蔡先生，昨晚6時多爆料稱，他在航班返航後，發現飛機右翼有裂紋，事故導致全機180多人滯留機場候機室，打電話給首都航空公司問最新情況，首都航空公司居然不知道有此事。

與此同時，不少旅客截圖朋友圈爆料，下機後旅客已看到擋風玻璃有裂痕，大批乘客滯留候機室，航空公司隨後向受影響乘客們發放了食物和飲料。

據悉，該航班的乘客以旅行團為主，老人孩子居多。據現場乘客描述，大家情緒比較低落，有些人表示不願意再坐上飛機了。