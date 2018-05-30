港媒：中聯辦 控制香港逾半書店

2018-05-30 00:11 聯合報 香港特派員 聯合報 香港特派員 李春 ／香港報導



香港中華書局於一九二七年成立，一九八八年更名為中華書局（香港）有限公司，並成為陸資「聯合出版集團」成員之一。歐新社 分享 facebook

香港媒體以調查性報導，指大陸駐港中聯辦控制香港逾半書店及一批出版社。香港特首林鄭月娥指，只要依法，不應該干預；泛民主派議員則指其違反一國兩制。

香港電台新聞節目「鏗鏘集」稱調查發現，大陸駐港中聯辦透過大陸公司持有「聯合出版集團」，迂迴控制香港超過一半書店，包括商務印書館、三聯書店、中華書局和天地圖書共五十三間分店，並持有近三十間出版社。

「鏗鏘集」稱調查中發現，「聯合出版集團」股東是中聯辦秘書長文宏武，而大股東「新文化事業（香港）發展」由廣州「廣東新文化事業」持有，該公司唯一股東是中聯辦。

「聯合出版集團」首任董事長李祖澤承認，集團屬國有資產，但否認有政治任務，稱書店致力弘揚文化，按照商業標準經營。

香港特首林鄭月娥出席行政會議前，被問到中聯辦此舉有否破壞一國兩制時，稱「無這些資料，難以評論」。但又補充說，中聯辦是中央駐港機構，要在香港買物業，或其他符合它們運作及工作宗旨的事，強調「只要依法，不應該干預」。

泛民主派立法化議員毛孟靜認為，調查報導反映中共對香港的意識形態滲透已達深層次，明顯干預香港的出版自由，違反一國兩制。

毛孟靜認為，文化出版為控制意識形態的重要手段，中聯辦作為中共政府的駐港機構，以「自由市場」為名，實際上是無孔不入地赤化香港。中聯辦利用旗下出版社及書店，在香港大量推出簡體字書，近日她在市面看到印有「國版」二字的書籍，反映其正以大陸文化影響香港，還可以出教科書，將香港下一代洗腦。