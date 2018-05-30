湖北黃石 「賣礦」拚觀光

2018-05-30 04:38 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／湖北黃石報導



「亞洲第一天坑」礦冶大峽谷。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 位於長江中游南岸、湖北省東部的黃石市，擁有「青銅之都」、「鋼鐵搖籃」、「水泥故鄉」、「服裝新城」等多張名片，黃石這些特色名片，現在全力用來發展觀光旅遊。其中，黃石國家礦山公園、銅綠山古銅礦遺址，「礦」是它們的旅遊亮點。

黃石國家礦山公園，位於黃石市鐵山區，是大陸首座國家礦山公園。最有名的景點－礦冶大峽谷，是礦山公園的核心景觀。大峽谷形如一個碩大的倒葫蘆，東西長2200米，南北寬550米，最大落差444米，坑口面積達108萬平方米，被譽為「亞洲第一天坑」，雄偉壯觀。坑內的採礦點留下了一道道如同巨大階梯的幾何形斷面，使得「天坑」有如古羅馬的圓形劇場。

礦山公園擁有亞洲最大的硬岩複墾基地，已入選「中國世界文化遺產預備名單」；今年1月，又入選第一批中國工業遺產保護名錄。據歷史記載和考古發現，西元226年，這裡就有了開採活動，迄今已有1780年的歷史。1890年，清朝湖廣總督張之洞大興洋務，選擇這裡作為漢陽鐵廠原料基地，成為中國第一家用機器開採的大型露天鐵礦。

除了「亞洲第一天坑」，礦業博覽園也極具創意。園區向遊客展示礦業發展的歷程，陳列了大冶鐵礦不同時期的13套採礦機械設備，包括蘇製扒犁機、美國50B重型礦用汽車、日本大功率產運機，以及大陸自產礦用汽車、壓輪鑽、坦克吊等。這些巨大的設備，向遊客展示工業力量之美。 礦業博覽園，大卡車等機具變身文創。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

礦山公園另一特色，是石海大綠洲。從1958年起，大冶鐵礦累計排放占地300萬平方米的廢石。為再造綠色家園，礦山人用18年時間，在廢石場上種出面積達366萬平方米的刺槐，一躍成為亞洲最大的硬岩複墾林。

銅綠山古銅礦遺址，位於湖北省大冶市（黃石市下屬縣級市）城區西南部，面積5.6平方公里。該遺址的採冶始於商代，經西周、春秋、戰國一直延續至西漢，時間長達一千餘年，是中國目前已發現的古銅礦遺址中，時代久遠、延續生產時間最長、規模最大、內涵最豐富、採冶技術水準最高、保存最完整的一處遺址。

銅綠山裡有前後兩個時期的採銅和冶銅遺址，前期屬春秋時期或稍早，後期屬戰國至漢代。銅綠山蘊藏豐富的銅鐵礦床，古礦井主要集中在大理岩與火成岩的接觸帶上；這裡氧化富集帶中礦石的含銅品位可達5%～8%，主要有孔雀石、赤銅礦、自然銅等。

考古人員由發掘的遺址發現，古代工匠為掘取銅礦石，開鑿豎井、平巷與盲井等，並用木質框架支護，採用提升、通風、排水等技術，採掘工具有斧、鑿、鋤、鑽等，春秋礦井中只出土青銅工具，戰國礦井中多為鐵工具。爐缸設有放銅、排渣的金門，爐身有鼓風口，煉爐附近有工棚遺跡和碎石用的石砧、石球，加工過的礦石及陶片、銅塊等。經模擬實驗證明，這種豎爐日產銅不低於300千克，古爐渣總量超過40萬噸；爐渣的酸度適宜，含銅量僅0.7%，說明東周時期的冶銅技術已達到相當高水準。