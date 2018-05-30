親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

打造林語堂小鎮 台灣團隊領軍

2018-05-30 04:38聯合報 記者許依晨／綜合報導

林語堂文博園裡有世上最大的煙斗造型建築「林語堂生活藝術體驗館」。 圖／取自中新網
林語堂文博園裡有世上最大的煙斗造型建築「林語堂生活藝術體驗館」。 圖／取自中新網
分享
「幽默大師」林語堂在福建的故居將被打造成「語堂文化特色小鎮」，而此一文創項目由台灣公司作為總設計師進行規畫、設計。

林語堂被譽為「幽默大師」、「世界文化大師」，1895年10月10日出生於福建，晚年在台灣度過，一生寫了60多本書，上千篇文章，讀者遍布全球各地。

中新網報導，林語堂故居位在福建省平和縣阪仔鎮，為福建省級文物保護單位，故居內收藏有林語堂從童年到老年各個時期的珍貴照片數十幅，以及林語堂的部分著作、書法名家為林語堂故居創作的作品，還有林語堂童年時代的餐桌、竹扒、米桶、蓑衣、斗笠等生產生活用品。

阪仔鎮鎮長楊鎮源表示，「林語堂文化特色小鎮」將以創建AAAA級景區為契機，大力弘揚林語堂文化。他稱，只要遊客一進來就可以看到處處都體現林語堂文化，現在有一個團隊正在打造整個小鎮，只要林語堂書籍中有體現的文化精華，包括對吃、住、行的看法都以不同形式、不同載體體現，達到一種「受教」的效果。

他透露，現在正在打造的一個文創項目由台灣公司作為總設計師進行規畫、設計，台灣設計師在文創方面有很多獨到的見解，將把林語堂融入設計其中，有助於把林語堂文化推向全世界。同時，共同對林語堂文化進行探索，也有助於兩岸同胞之間的感情交流，增進文化認同感。

以台灣山地文化和閩南文化為設計主題的林語堂文博園位於花山溪旁，與林語堂故居隔溪相望，現占地面積約800畝。園裡，有一世上最大的煙斗造型建築「林語堂生活藝術體驗館」，另外，還有兩座蜜柚造型建築、最大的林語堂立式雕像、兩本書疊加造型的京華煙雲圖書館，吸引遊人前來追尋林語堂的足跡。

福建文創
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

港媒：中聯辦 控制香港逾半書店

2018-05-30 00:11

訂餐外送靠無人機 上海工業區上班族受惠

2018-05-29 23:00

湖北黃石 「賣礦」拚觀光

2018-05-30 04:38

江蘇、天津等地 上調高溫津貼

2018-05-30 04:38

穗台交流 北安排球隊訪廣州

2018-05-30 04:38

海南鋪前大橋 年底通車

2018-05-30 04:38

貴陽大數據博覽會 虛擬實境體驗

2018-05-29 23:56

「全家+」智能便利售貨機 進駐上海

2018-05-29 21:26

赴上海就業人數達463.3萬人 逾七成從事服務業

2018-05-29 19:44

中國利用捐款搞滲透？ 紐西蘭朝野政黨都否認

2018-05-29 19:03

中國女首富買下雪梨最貴豪宅 刷新豪宅新高價

2018-05-29 19:03

北京紅黃藍幼兒園虐童案 遭提起公訴

2018-05-29 19:03

拿大陸補貼、稱自己是「台灣人」不會被洗腦 台青挨轟

2018-05-29 16:36

重拳整頓 上海「小龍蝦一條街」成歷史

2018-05-29 15:46

安徽六安教師上街集體討薪 被警察毆打？

2018-05-29 15:44

港天星小輪機器故障失動力 撞岸邊防撞欄

2018-05-29 15:41

優惠？ 巴拿馬推中國人永久居留新政策

2018-05-29 15:02

熱爆！深圳、廣州大停電 民眾住飯店避暑

2018-05-29 14:49

香港故宮文化博物館動土 2022年落成

2018-05-29 14:34

乘客爆尿管 流血飛舊金山 港航被爆延誤通報救助

2018-05-29 14:33

香港首宗！ 理大生騎共享單車遭的士撞死

2018-05-29 14:30

駕越野車玩「爬梯」2男破壞四川古蹟被傳喚

2018-05-29 14:28

以為中500萬花光積蓄 深圳男兌獎時暈了…

2018-05-29 14:27

搭機現金不翼而飛 全在鄰座中客屁股下…

2018-05-29 14:26

河豚中毒或有藥救 陸科學家公布成果

2018-05-29 12:37

陸試種海水稻 億畝可養活8000萬人

2018-05-29 12:18

安徽教師上街討薪 官方嚴打引發公憤

2018-05-29 12:15

環保督察期間 陸嚴禁關停行為

2018-05-29 01:20

熊貓吃冰水果降溫消暑

2018-05-29 01:20

春翼教育藝術節 喜迎兒童節

2018-05-29 01:20

成都兒童體操競技 28日開賽

2018-05-29 01:20

黃梅千年古寺 兩岸禪宗交流

2018-05-29 01:20

陸外國留學生飆升 連兩年增速逾一成

2018-05-29 00:29

中國民間論壇請演員扮毛澤東 遭群起撇清

2018-05-28 21:35

限汙令走入歷史 生態環境部禁止環保「一刀切」

2018-05-28 20:53

香港故宮文化博物館動土 預計2022年落成

2018-05-28 19:07

經濟解析／北京擁抱FII與IPO 凸顯對高科技的渴望

2018-05-28 19:03

陸以養殖虹鱒冒充鮭魚 專家警告勿沙西米

2018-05-28 17:11

外賣店地址造假 「美團」、「餓了麼」被約談

2018-05-28 16:56
看更多

熱門文章

FII 333.3萬股遭棄購 金額創A股史上最高

2018-05-29 22:33

影／半熟小龍蝦跳出火鍋求生 自斷左螯影片曝光

2018-05-29 10:40

大馬寧賠10億港幣棄建中資高鐵 一帶一路挫敗

2018-05-29 11:45

美艦入西沙 陸媒強硬表態：鬥一鬥更健康

2018-05-29 20:17

馬來西亞叫停多項中國工程 陸媒示警訊

2018-05-29 13:31

金錢外交？ 中共：別再自欺欺人

2018-05-29 17:26

詠春高手出「陰招」仍落敗 欲偷襲對手遭裁判KO

2018-05-29 11:20

熱爆！深圳、廣州大停電 民眾住飯店避暑

2018-05-29 14:49

拿大陸補貼、稱自己是「台灣人」不會被洗腦 台青挨轟

2018-05-29 16:36

陸試種海水稻 億畝可養活8000萬人

2018-05-29 12:18

傳金正恩下周六訪青島 見習近平、普亭

2018-05-29 16:41

陸欲打造科技強國 專家：缺乏創新土壤

2018-05-29 12:54

赴上海就業人數達463.3萬人 逾七成從事服務業

2018-05-29 19:44

伊凡卡商標突獲大陸批准 外媒：有交易之嫌

2018-05-29 11:07

80歲阿嬤掉進化糞池 勇消跟著跳：妳踩我肩膀上去

2018-05-29 11:21

優惠？ 巴拿馬推中國人永久居留新政策

2018-05-29 15:02

北京逼外企承認一中 好市多陷入兩難

2018-05-30 04:55

64歲企業董座要員工「活到百歲」 訂下社內三規矩

2018-05-29 11:58

重拳整頓 上海「小龍蝦一條街」成歷史

2018-05-29 15:46

哈佛教授：中國政府確有「五毛黨」網軍護航

2018-05-29 13:34

阿里菜鳥斥資13.8億美元 入股中通快遞

2018-05-29 19:54

訂餐外送靠無人機 上海工業區上班族受惠

2018-05-29 23:00

美國駐中大使館公告LGBT活動 六四舉行成話題

2018-05-29 21:23

專業級小偷被補 警搜出8本盜竊秘笈哭笑不得

2018-05-29 15:04

香港民調：68%受訪者指北京處理六四錯誤

2018-05-29 18:01

平衡貿易逆差 中國將增加美國煤炭進口

2018-05-29 19:11

華大基因放話員工須活到100歲 網友：霍金加入不了

2018-05-29 12:26

豪擲千金和巴菲特午餐的中國富豪 有人正被調查

2018-05-29 12:22

安徽教師上街討薪 官方嚴打引發公憤

2018-05-29 12:15

中國女首富買下雪梨最貴豪宅 刷新豪宅新高價

2018-05-29 19:03

騰訊、阿里巴巴進入全球最有價值品牌前十

2018-05-29 12:45

「全家+」智能便利售貨機 進駐上海

2018-05-29 21:26

河豚中毒或有藥救 陸科學家公布成果

2018-05-29 12:37

螞蟻金服新融資確定 星投資公司成為最大投資者

2018-05-29 12:53

美艦西沙軍演 陸媒促升高對抗等級

2018-05-30 00:13

安徽六安教師上街集體討薪 被警察毆打？

2018-05-29 15:44

阿里健康收購天貓醫療器械

2018-05-29 14:34

康師傅Q1獲利勁揚 稅後純益年增64%

2018-05-29 10:17

購匯潮魔咒 人民幣大貶

2018-05-30 00:35

以為中500萬花光積蓄 深圳男兌獎時暈了…

2018-05-29 14:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top