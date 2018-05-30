打造林語堂小鎮 台灣團隊領軍

2018-05-30 04:38 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／綜合報導



林語堂文博園裡有世上最大的煙斗造型建築「林語堂生活藝術體驗館」。 圖／取自中新網 分享 facebook 「幽默大師」林語堂在福建的故居將被打造成「語堂文化特色小鎮」，而此一文創項目由台灣公司作為總設計師進行規畫、設計。

林語堂被譽為「幽默大師」、「世界文化大師」，1895年10月10日出生於福建，晚年在台灣度過，一生寫了60多本書，上千篇文章，讀者遍布全球各地。

中新網報導，林語堂故居位在福建省平和縣阪仔鎮，為福建省級文物保護單位，故居內收藏有林語堂從童年到老年各個時期的珍貴照片數十幅，以及林語堂的部分著作、書法名家為林語堂故居創作的作品，還有林語堂童年時代的餐桌、竹扒、米桶、蓑衣、斗笠等生產生活用品。

阪仔鎮鎮長楊鎮源表示，「林語堂文化特色小鎮」將以創建AAAA級景區為契機，大力弘揚林語堂文化。他稱，只要遊客一進來就可以看到處處都體現林語堂文化，現在有一個團隊正在打造整個小鎮，只要林語堂書籍中有體現的文化精華，包括對吃、住、行的看法都以不同形式、不同載體體現，達到一種「受教」的效果。

他透露，現在正在打造的一個文創項目由台灣公司作為總設計師進行規畫、設計，台灣設計師在文創方面有很多獨到的見解，將把林語堂融入設計其中，有助於把林語堂文化推向全世界。同時，共同對林語堂文化進行探索，也有助於兩岸同胞之間的感情交流，增進文化認同感。

以台灣山地文化和閩南文化為設計主題的林語堂文博園位於花山溪旁，與林語堂故居隔溪相望，現占地面積約800畝。園裡，有一世上最大的煙斗造型建築「林語堂生活藝術體驗館」，另外，還有兩座蜜柚造型建築、最大的林語堂立式雕像、兩本書疊加造型的京華煙雲圖書館，吸引遊人前來追尋林語堂的足跡。