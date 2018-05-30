江蘇、天津等地 上調高溫津貼

2018-05-30 04:38 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／綜合報導



氣溫不斷攀升，中國大陸多地將進高溫期，6月起，江蘇、天津等部分地區上調了高溫津貼標準，另外，苛扣勞動者高溫津貼企業或僱主將被重罰。

新華網報導，根據「防暑降溫措施管理辦法」，用人單位安排勞動者在攝氏35度以上高溫天氣從事室外露天作業以及不能採取有效措施將工作場所溫度降低到33度以下，應當向勞動者發放高溫津貼。

目前，中國大陸大多數省分均已明確制定高溫津貼標準，各地也因氣候條件差異有所區別。如，北京、山西等北方地區的發放時間段為6到8月，海南省的發放時間長達7個月，為4到10月。在津貼標準方面，各省的標準也不同。

近期，一些省分上調高溫津貼，江蘇將高溫津貼標準從每月人民幣（下同）200元漲至300元，每年支付時間為6月至9月；天津職工的防暑降溫費標準為168元每月，較上一年上調10元，高溫津貼標準為每天31元，比上一年上調2元。

近年來，高溫津貼被扣發或替代的現象備受關注。為了避免高溫津貼成為「紙上清涼」，多地也推出具體措施，保障津貼順利發放到每一個高溫作業勞動者手中，例如，山東、廣東等地相繼推出高溫勞動保護辦法，對違反相關規定的具體情形和主體責任予以明確細化，並且加大懲處力度。

此外，江蘇省相關部門近期通知，強調用人單位不得因發高溫津貼而降低勞動工資，用人單位提供的防暑降溫飲料、藥品等勞動保護用品費不得抵消高溫津貼。山西省人社廳也提醒用人單位，「不能用綠豆湯等實物抵消高溫津貼」。

業內人士提醒，高溫津貼不包含在最低工資標準中，如遇用人單位不發津貼，職工可以先向企業工會反映情況，由企業工會與公司直接協商。如果所在企業沒有工會，也可以向勞動監察部門舉報，向勞動爭議仲裁委員會申訴，也可撥打人社系統舉報電話來舉報。