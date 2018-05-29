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近五成市府員工想離職？柯P：年輕人不愛公務員

「台灣人感動了我」 他為何棄香港來台灣定居？

搭機現金不翼而飛 全在鄰座中客屁股下…

2018-05-29 14:26世界日報 北京29日電

一名泰國導遊表示，幾天前他帶團到日本旅遊，搭飛機時，有三名團員共79萬元日幣（約7000美元，4.6萬人民幣）的現金不見了。後來在日本警方的協助搜查下，發現鄰座的中國旅客椅子下藏有大量現金，該名中國客當場被逮捕。

泰國導遊BackpacKiks在臉書上發文表示，前幾天他帶領旅行團，由泰國搭機前往日本時，其中一名乘客將現金64萬日幣（約5600美元，3.7萬人民幣）裝在行李袋中，並置於座位上方的置物架。不久後，這名乘客發現袋中的現金竟然不翼而飛，趕緊向導遊求救。

同時，商務艙內還有另外兩位旅客遺失現金，三人丟失的金額共計79萬元日幣。

一行人向機組人員反映此事，因此飛機降落後，全機人員被勒令不准下機，由日本警方登機搜查。結果，日本警方在附近一位中國籍旅客的座椅下發現大量日幣現鈔，金額與剛才遺失的現金總數相符，因此當場將這名中國旅客逮捕。

BackpacKiks表示，有其他乘客指出，遭逮的中國旅客在飛行過程中一直起身走動，行動十分可疑。同時他也提醒大家，搭乘飛機的時候一定要記得看好自己的隨身行李，離座時貴重物品不要離身，以保障財物安全。

不少網友知道後，紛紛表示「怎麼會有這麼貪心的人？」還有網友調侃：「能發現三個不同乘客的行李中有錢，且盜竊得手，厲害啊！但那麼厲害的高手，把贓款放在屁股下？」

導遊泰國

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