以為中500萬花光積蓄 深圳男兌獎時暈了…

2018-05-29 14:27 世界日報 北京29日電



樂極生悲是什麼樣的滋味？深圳一位民工或許對此很有心得。他日前以為自己中了500萬人民幣（約78萬美元）的大獎，一時高興就叫來朋友慶祝，一個晚上就花光了所有積蓄，沒想到第二天領獎時，才發現根本沒中獎，他當場就暈了過去。

北青網報導，蔡姓民工已經在深圳打工十幾年了，他平時沒有什麼特別的喜好，就是喜歡買買彩票，這一買就是八年。雖然沒有中過什麼獎，但他總是覺得只要有足夠的耐心，有一天就會中大獎。

報導稱，一天晚上，蔡男喝了一點小酒，想起前幾天買的彩票還沒開獎，就上網搜尋了一下，居然發現自己中了500萬！當下蔡男的酒意全醒，把熟識的工友都叫來飲酒作樂。

酒精的作用，再加上幾個工友在旁邊鼓動，蔡男一個晚上就花光了所有的積蓄，甚至還刷爆了一張信用卡。

據報導，第二天睡醒之後，蔡男去兌獎，卻被投注站的工作人員告知，他手上的彩票還沒有到兌獎日期。而他當下也發現，昨天晚上查的中獎號碼其實是上一期的，想到自己前一天晚上的「壯舉」，他當場就暈了過去。

不少網友對蔡男表示同情，「這就是樂極生悲啊！」、「真是一天內嘗盡人生悲歡啊…」不過也有網友表示；「這麼大的事應該要反覆檢查吧？」、「玩彩票這麼多年的人還會這麼粗心？」