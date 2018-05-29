香港首宗！ 理大生騎共享單車遭的士撞死

2018-05-29 14:30 世界日報 香港29日電



一名理工大學男學生日前租用共享單車出遊，遭的士撞倒後傷重不治，成為香港首宗共享單車奪命車禍。

香港01報導，涉事的共享單車為ofo（小黃車），是一間於2014年在北京創辦的共享單車公司，去年底進駐香港營運，令香港共享單車至少增至六間。

蘋果日報報導，21歲死者李欣鍵家住東涌逸東邨，在理工大學就讀土木及環境工程學系三年級。理大發言人表示對其逝世深感難過及惋惜，並已派人聯絡李的家人，全力提供協助。

據報導，26日中午12時，李與友人租用ofo單車沿翔東路往迪欣湖，行至近迎東邨對開時，後面一輛由53歲姓連的士司機駕駛的巿區的士懷疑切線爬頭，失控撞倒李的共享單車。李當場人仰車翻，彈飛數米後倒路邊，由於他沒有戴頭盔，被撞至頭部重創及手腳骨折，當場昏迷。李事後被送往瑪嘉烈醫院搶救，留醫28小時後至前日下午4時許不治。警方以涉嫌危險駕駛拘捕司機，其後獲准保釋，6月中返回警署報到。

報導稱，死者家人一行十多人，昨天下午5時許在新界南交通部警員安排下，帶同道士重返現場路祭，路面仍遺留大片血跡及氧氣罩，肇事ofo單車仍放於草叢中。

香港無法律規定 騎單車須買保險

共享單車的奪命車禍曾在內地發生，由於當地有保險公司承保，均能獲得賠償。香港01報導，國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，現時香港法例並無規定踩單車人士購買任何保險，他建議市民購買個人意外保險保障自己。此外，他表示踩單車人士亦可購買第三者責任保險，當單車造成他人的人命傷亡時，賠償費用可由保險公司支付。

內地有賠償 港無相關條款

蘋果日報報導，共享單車近年打入內地，去年曾發生嚴重車禍，當中包括今次出事ofo單車。去年3月，上海一名11歲男童在上海擅自解鎖騎ofo單車逆行，遭巴士輾斃，法院其後判處由保險公司向男童家屬賠償55萬人民幣（約8.6萬美元），但家屬以管理不善為由向ofo申索逾761萬人民幣（約118.9萬美元）。

根據內地共享單車ofo及摩拜單車服務條款，正常使用單車期間遇上車禍導致殘廢或身故，可以索賠，ofo最高賠償額為50萬人民幣（約7.8萬美元），摩拜則為1萬人民幣（約1563美元）。不過，香港ofo手機程式未見相關賠償條款。