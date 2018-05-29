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乘客爆尿管 流血飛舊金山 港航被爆延誤通報救助

2018-05-29 14:33世界日報 香港29日電

香港航空被爆延誤救治乘客，日前一班飛往美國舊金山航機上，一名使用導尿管的男乘客如廁時弄斷尿管，負責決策的機長及高級機艙事務長被指延誤通報救助，有機上協助救援的護士要求從速致電醫療熱線不果，最終乘客血流不止，飛抵舊金山。

香港01報導，香港航空空姐內部批評涉事上級的處理手法，質疑有人帶同親友同行在機，擔心延誤行程，遂在事故逾兩小時、飛到札幌上空時，始致電通報，爆料者怒斥：「無理由自己去玩，要緊過乘客一條命。」

據報導，事件於21日發生，有匿名者於「KA Secrets」臉書專頁中發帖，將事件進一步向公眾曝光。該帖稱，日前港航飛抵舊金山航班中，有男乘客發現自己導尿管弄甩，但未向機組人員求助，及後有空姐在洗手間發現血漬斑斑，循血漬搜索發現男乘客血流不止。

不過，有別於其他航空公司，該班機上並無衛星電話，需靠駕駛室衛星通信，但並無即時向Medlink通報求助，當時有協助的護士見事態嚴重，「出聲」要求從速致電，「當事人和他太太好驚，因為流了好多血……最後乘客是流著血去舊金山」。

報導稱，香港航空回覆時證實事件，指5月21日，一班由香港前往舊金山的航班HX060，在飛行途中有乘客通知機組人員，表示身體不適，之後機長按相關程序，要求機上有醫護人員資格的乘客協助，獲兩名現職護士協助治理。香港航空續指，期間機長致電醫療熱線，向當值醫師解釋乘客治療情況及聽取意見，該醫師認為，乘客病情未致危急及認同救援的處理安排。

報導指出，香港航空表示，該乘客的情況隨後穩定，飛機抵達目的地後，公司安排專人協助他下機，並送往醫院接受治療。不過，香港航空未披露機組人員有否涉及延誤求助，亦未詳細交代公司既定執行程序細節，又指乘客的病情屬私隱，不便透露詳情。

醫師：若積血塊 恐需洗膀胱

網傳有港航乘客由香港前往舊金山的客機上，誤將導尿管弄斷致出血，機組人員在出事兩小時後才致電醫療熱線。

香港01報導，有泌尿科醫師表示，弄斷導尿管致出血，一般不會只會如擦傷般出血，用按壓法已可以止血，但若然傷及膀胱黏膜或尿道，而病人又未能將血液排出體外，血液有可能在膀胱聚成血塊，應盡快求醫，嚴重者或需洗膀胱。

泌尿科專科醫師葉維晉表示，不時會有病人不小心於轉身時弄斷導尿管，傷口如同擦傷，一般不會有生命危險，而大量出血的情況較少見，或許跟病人創傷得較嚴重有關。他解釋，病人弄斷導尿管，有可能會令膀胱或尿道創傷，若病人有排尿能力，他會建議病人多飲水，稀釋尿道內的血漿令其得以排出體外，若病人未能排血，血漿有可能結成血塊留在膀胱內，病人下機後便應盡快前往醫院，安排清洗膀胱。

香港舊金山醫師

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