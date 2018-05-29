黃梅千年古寺 兩岸禪宗交流

2018-05-29 01:20 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／湖北黃梅報導



禪宗文化與現代結合，湖北省黃梅鎮古老的五祖寺，牆壁上有小沙彌漫畫，俏皮可愛。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 湖北省有五家「海峽兩岸交流基地」，其中，去年10月成為第5家交流基地的黃梅縣四祖寺、五祖寺，特色是禪宗文化。

黃梅四祖寺，古稱幽居寺，原名正覺寺，又名雙峰寺，是中國佛教禪宗第四代祖師道信大師的道場，也是中國禪宗叢林的發端。

四祖寺位於黃梅縣城西北15公里的西山之中，始建於唐武德七年（西元624年），距今已有1370年的歷史，是中國禪宗第一所寺院。明正德、萬曆、清同治年間多次重建。整座古寺建築群依山順勢，由上中下三大部分組成，結構布局規範，層次分明，殿堂樓閣盤垣交錯，層層疊疊，古色古香。主體建築有天王殿、大佛殿、祖師殿、地藏殿、觀音殿、課誦殿、衣缽案、鐘鼓樓、大悲閣、法堂、禪堂、藏經樓、華嚴殿、半雲底、方丈室等。

五祖寺，原名東山寺，或東禪寺，後世改稱五祖寺，位於黃梅縣東12公里的五祖鎮東山之上，地處大別山主脈東端南沿，與九江隔江而望；建於唐永徽五年（西元654年），是中國禪宗第五代祖師弘忍大師的道場，也是六祖慧能大師得法受衣缽之聖地，被御賜為「天下祖庭」。

黃梅鎮四祖寺，是中國禪宗叢林的發端。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

整座佛寺建築群，依山勢由上、中、下三部分組成，整體像古代宮殿建築，為中軸線平等布局，層次分明，寺院建築面積近5萬平方米。四大主殿天王殿、大雄寶殿、毗盧殿、真身殿，建於中軸線上。殿宇建築，斗拱交錯。據記載，五祖寺最盛時有殿宇、庵堂和亭台、樓、閣共一千餘間。

天王殿是寺院主要殿堂，坐北朝南。始建於唐大中年間，為重簷歇山式建築，殿門上方刻有宋真宗賜封「真慧禪寺」匾額。殿中供奉的是彌勒佛，後座新塑韋陀佛像；東西兩旁塑有四大天王，分別執杵、琵琶、傘、蛇，身披鎧甲。

位於天王殿後的大雄寶殿，始建於唐朝大中年間。該殿最後一次焚毀於清咸豐四年，僅存四面基石和大佛須彌座；1986年開始修復，歷時7年竣工，建築面積865.7平方米，是中南地區最大的一座大雄寶殿，在全大陸佛教叢林中，堪稱「一枝獨秀」。

大殿供奉釋迦牟尼佛、藥師佛和阿彌陀佛三尊佛像，大殿東西還塑有十八羅漢。

毗盧殿，陳列著黃梅縣出土的歷代文物兩百餘件，其中以清乾隆年間，綠松石磨製的編鐘最為珍貴。真身殿，又名祖師殿，是全寺主體建築，供奉五祖弘忍真身，是古寺僅存的清代磚木結構宮殿式建築。

唐代高僧弘忍，原蘄州府黃梅人，七歲出家，受具足戒。弘忍被認為是禪宗的實際創始人，出神秀、慧能兩大弟子，分成南北兩宗；北宗神秀一系不久衰落，南宗慧能一系成為禪宗主流，後發展成臨濟、溈仰、曹洞、雲門、法眼五家，合稱禪門五宗。禪宗是中國支派最多的佛教宗派，也是中國佛教史上流傳最久遠、對中國文化思想影響最廣泛的宗派。

四祖寺、五祖寺所在的黃梅縣，有「鄂東明珠」之稱，是佛教禪宗發祥地，禪宗文化與台灣交流熱絡。去年11月，黃梅縣承辦第14屆湖北武漢·台灣周鄂台佛教文化交流與兩岸融合發展論壇黃梅活動，組織兩岸學者嘉賓觀看黃梅戲電影「傳燈」，在四祖寺舉辦兩岸和平發展祈福法會， 在五祖寺舉辦「法乳同源共築中國夢」兩岸禪宗文化座談會，推動兩岸禪宗思想文化交流融合。