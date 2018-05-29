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春翼教育藝術節 喜迎兒童節

2018-05-29 01:20聯合報 中新社

為迎接六一兒童節，南京舉辦春翼教育第十屆藝術節，「歡樂童年」、「我心飛揚」等節目集中亮相，為孩子搭建自我展示的舞台。

中新社
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藝術節兒童節

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