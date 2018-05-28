華北平原每年流失地下水 60億至80億噸

2018-05-28 22:25 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國科學院測量與地球物理研究所馮偉博士團隊基於兩顆美國「重力恢復與氣候實驗後續」衛星（GRACE）的數據，於今年3月在「遙感」（Remote Sensing）學術期刊發表論文，指出大陸華北平原每年地下水超採達到60億至80億噸。

本月23日，兩顆美國「重力恢復與氣候實驗後續」衛星（簡稱GRACE）發射升空。它們將接替2017年10月退役的兩顆GRACE衛星，繼續探測地球重力場變化。

新京報報導，自1979年中國大陸有地下水紀錄以來，華北平原地下水水位以每年以0.5到1公尺的速度下降。早於2011年，大陸環保部和國土資源部即公布，在面積達30萬平方公里的華北平原上，地下水水位漏斗面積達7萬多平方公里，部分城市地下水水位累計下降達30至50公尺，局地累計水位下降超過100公尺，為世界最大的地下水「漏斗區」。

換言之，粗略按土地面積計算，華北地下水流失面積可達70個香港之大。

雖然華北平原地下水流失並非新問題，但GRACE提供更準確的觀測手段。馮偉說，大陸官方地下水公報通常只公布淺層地下水的情況，即華北每年虧損約十幾億噸地下水，但基於衛星數據測算結果為年均60億至80億噸，這意味著深層地下水的虧損量是淺層地下水的5至6倍。

GRACE系統始建於2002年，當年德美兩國合作發射兩顆衛星，在距離地面四百多公里的軌道上運行。根據兩顆衛星的距離變化，研究者可以反覆推算出地球重力場發生的改變，而地球重力場變化則是物質遷移所導致，包括水儲量、冰川品質、海水品質的變化等。

在降水較多的地區，例如中國華南，地球重力場主要由於地表水和土壤水的變化導致。而在相對乾旱的地區，地下水變化是影響地球重力場變化的重要因素之一。因此，在諸如華北平原的乾旱地區，GRACE觀測數據較能反映地下水的演變。馮偉指出，過往探測手段如水井監測和水文建模，主要用於衡量淺層地下水流失，GRACE則能進而揭示深層地下水虧損。