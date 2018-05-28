親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

華北平原每年流失地下水 60億至80億噸

2018-05-28 22:25聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中國科學院測量與地球物理研究所馮偉博士團隊基於兩顆美國「重力恢復與氣候實驗後續」衛星（GRACE）的數據，於今年3月在「遙感」（Remote Sensing）學術期刊發表論文，指出大陸華北平原每年地下水超採達到60億至80億噸。

本月23日，兩顆美國「重力恢復與氣候實驗後續」衛星（簡稱GRACE）發射升空。它們將接替2017年10月退役的兩顆GRACE衛星，繼續探測地球重力場變化。

新京報報導，自1979年中國大陸有地下水紀錄以來，華北平原地下水水位以每年以0.5到1公尺的速度下降。早於2011年，大陸環保部和國土資源部即公布，在面積達30萬平方公里的華北平原上，地下水水位漏斗面積達7萬多平方公里，部分城市地下水水位累計下降達30至50公尺，局地累計水位下降超過100公尺，為世界最大的地下水「漏斗區」。

換言之，粗略按土地面積計算，華北地下水流失面積可達70個香港之大。

雖然華北平原地下水流失並非新問題，但GRACE提供更準確的觀測手段。馮偉說，大陸官方地下水公報通常只公布淺層地下水的情況，即華北每年虧損約十幾億噸地下水，但基於衛星數據測算結果為年均60億至80億噸，這意味著深層地下水的虧損量是淺層地下水的5至6倍。

GRACE系統始建於2002年，當年德美兩國合作發射兩顆衛星，在距離地面四百多公里的軌道上運行。根據兩顆衛星的距離變化，研究者可以反覆推算出地球重力場發生的改變，而地球重力場變化則是物質遷移所導致，包括水儲量、冰川品質、海水品質的變化等。

在降水較多的地區，例如中國華南，地球重力場主要由於地表水和土壤水的變化導致。而在相對乾旱的地區，地下水變化是影響地球重力場變化的重要因素之一。因此，在諸如華北平原的乾旱地區，GRACE觀測數據較能反映地下水的演變。馮偉指出，過往探測手段如水井監測和水文建模，主要用於衡量淺層地下水流失，GRACE則能進而揭示深層地下水虧損。

地下水香港

相關新聞

香港故宮文化博物館動土 預計2022年落成

2018-05-28 19:07

中國民間論壇請演員扮毛澤東 遭群起撇清

2018-05-28 21:35

限汙令走入歷史 生態環境部禁止環保「一刀切」

2018-05-28 20:53

陸以養殖虹鱒冒充鮭魚 專家警告勿沙西米

2018-05-28 17:11

外賣店地址造假 「美團」、「餓了麼」被約談

2018-05-28 16:56

身家200億富豪 玩內幕交易被沒收、罰款3700萬

2018-05-28 16:56

兩中學女生動畫「Toy Train」 奪迪士尼最傑出獎

2018-05-28 16:56

產品獲認證？ 海爾遭WHO打臉：將依法追究

2018-05-28 16:56

變招！港點卡騙徒扮台妹 平價「肉金」釣獵物

2018-05-28 16:56

「義士陷黑獄」百人聲援旺角騷亂 梁天琦等被告

2018-05-28 15:40

「假日聚集影響衛生」質詢疑歧視外傭 港立會議員：sorry

2018-05-28 15:40

山東海景房爛尾10年 夷為平地只花了15秒…

2018-05-28 13:48

廣告杜撰研發人 中國生髮神藥價漲百倍

2018-05-28 13:46

中國網友上傳自拍照 竟被盜變「露骨網戀照」

2018-05-28 13:46

疑戴綠帽下毒手 醋夫腐液潑分居妻「讓她死吧」

2018-05-28 13:45

江湛高鐵試運行 粵西融入珠三角3小時生活圈

2018-05-28 13:15

三沙旅遊拒港澳台 官方：有軍事設施

2018-05-28 12:45

大陸家電巨頭海爾 聲稱獲WHO頒獎被揭造假

2018-05-28 12:24

吉林今晨5.7級地震 餘震逾60次

2018-05-28 12:10

他北京求學三年po千字心得 敲醒過熱的中國夢

2018-05-28 10:55

李時珍誕辰500年 兩岸中醫聚湖北

2018-05-28 00:55

重慶動物園 鸚鵡迎客

2018-05-28 00:55

兩岸學子赴山西 尋根探炎帝

2018-05-28 00:55

台灣冠軍 大陸開館

2018-05-28 00:55

江門-湛江鐵路 展開試運行

2018-05-28 00:55

兩岸微流行／老漂族

2018-05-28 00:19

中國政府扶貧 貧戶家門口要被掛牌示眾

2018-05-27 20:11

香港團體 聲援旺角事件被捕人士

2018-05-27 19:12

北京藏傳佛教寺院西黃寺 300年來首開放

2018-05-27 17:22

景區大玩不完 中國井岡山門票「一票制」被接連投訴

2018-05-27 17:18

門票政策反覆 鳳凰古城又要收費？官員拒答掛電話

2018-05-27 17:10

邊看景邊看房…當局收緊政策 中客「越」界炒房

2018-05-27 16:26

天津農商銀行董事長 辦公室割腕身亡

2018-05-27 16:14

科技防弊！陸大學考試 考生虹膜驗證入場

2018-05-27 11:34

央視自曝鱒魚充鮭魚 大陸網友嘩然

2018-05-27 10:59

彭博資訊專欄／刺激生育 先改善粉領族環境

2018-05-27 00:29

最快今年！ 陸將結束計畫生育

2018-05-26 23:51

大陸力抗高齡化 留守兒童亦隱憂

2018-05-26 23:49

大陸大學生畢業薪情 清華贏北大

2018-05-26 23:47
看更多

熱門文章

他北京求學三年po千字心得 敲醒過熱的中國夢

2018-05-28 10:55

大陸機師月薪30萬爆增至78萬起跳 引爆跳槽風

2018-05-28 11:30

準新娘登記前開玩笑「考慮一下」遭暴打 下午仍開心出嫁

2018-05-28 15:19

2美艦闖西沙12浬 恐激怒共軍

2018-05-28 00:31

蔡政府揚言嚴審大陸人士來台 張志軍批：走回頭路

2018-05-28 11:02

FII股東陣容強 陸三巨頭入列

2018-05-28 02:01

陸掀人才爭奪戰 送房送戶口

2018-05-28 00:00

傷口灑鹽 中國巴拿馬啟動自貿談判

2018-05-28 11:24

馬哈迪曾說「負擔不起」 …中國投資的大馬「東海岸鐵路」生變

2018-05-28 13:17

陸以養殖虹鱒冒充鮭魚 專家警告勿沙西米

2018-05-28 17:11

中國以隱私換便利 一年經濟損失5千億元

2018-05-28 10:33

昆山試驗區將爭取開展對台「同城待遇」試點

2018-05-27 23:54

暈倒、打架…排隊1公里 杭州萬人搶房

2018-05-28 13:01

南海「航行自由」 陸曾堅決反對

2018-05-28 00:31

香格里拉對話將登場 中國南海擴張面臨孤立

2018-05-28 19:52

習近平：中共鍥而不捨 推進馬克思主義中國化

2018-05-28 17:24

美退出伊核協議 伊朗總統6月訪中

2018-05-28 17:27

身家200億富豪 玩內幕交易被沒收、罰款3700萬

2018-05-28 16:56

雙航母首次「同框」 遼寧艦、國產航母秒變網紅

2018-05-28 13:18

中國央行重啟28天期逆回購 利率上調5個基點

2018-05-28 14:52

中興解套後 高通傳將與中國官方會談

2018-05-28 13:28

陸網民剁手 用掉全球四分之一紙箱

2018-05-28 10:33

三沙旅遊拒港澳台 官方：有軍事設施

2018-05-28 12:45

山東海景房爛尾10年 夷為平地只花了15秒…

2018-05-28 13:48

大陸家電巨頭海爾 聲稱獲WHO頒獎被揭造假

2018-05-28 12:24

兩岸微流行／老漂族

2018-05-28 00:19

陸人才爭奪戰...社會福利 最大誘因

2018-05-28 00:00

江宜樺批嚴審陸人來台

2018-05-28 00:00

台灣冠軍 大陸開館

2018-05-28 00:55

吉林今晨5.7級地震 餘震逾60次

2018-05-28 12:10

經濟解析／北京擁抱FII與IPO 凸顯對高科技的渴望

2018-05-28 19:03

產品獲認證？ 海爾遭WHO打臉：將依法追究

2018-05-28 16:56

史上最瘋狂購房 深圳樓盤搖號先交500萬誠意金

2018-05-28 13:00

大陸「共享護士」手機下單上門服務

2018-05-28 11:01

中國民間論壇請演員扮毛澤東 遭群起撇清

2018-05-28 21:35

李時珍誕辰500年 兩岸中醫聚湖北

2018-05-28 00:55

陸赴大馬蓋鐵路 恐喊卡

2018-05-28 00:00

美禁買中企監控設備 海康威視：偏見

2018-05-28 16:57

美中協商後 人民幣中間價創4個多月新低

2018-05-28 19:16

限汙令走入歷史 生態環境部禁止環保「一刀切」

2018-05-28 20:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top