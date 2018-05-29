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環保督察期間 陸嚴禁關停行為

2018-05-29 01:20聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

陸生態環境部28日指出，督察進駐期間，嚴格禁止被督察地方「一律關停」、「先停再說」等敷衍應對做法，堅決避免集中停工停業停產等簡單粗暴行為。

新華社報導，中國大陸第一批中央環境保護督察「回頭看」近日將全面啟動。已組建6個中央環境保護督察組，將對河北、河南、內蒙古、寧夏、江蘇、江西、廣東等10省區開展「回頭看」督察進駐工作，並針對打好汙染防治攻堅戰的重點領域開展專項督察。

大陸生態環境部指出，為防止一些地方在督察進駐期間不分青紅皂白地實施集中停工停業停產行為，影響民眾正常生產生活，督察進駐期間，被督察地方應按要求建立機制，切實解決民眾生態環境信訪問題，切實推動突出生態環境問題查處到位、整改到位、問責到位。

此外，在整改工作中要制訂可行方案，堅持依法依規，加強政策配套，嚴格禁止「一律關停」、「先停再說」等敷衍應對做法，堅決避免集中停工停業停產等簡單粗暴行為。

大陸生態環境部明確，對於工程施工、生活服務業、養殖業、工業園區及企業、採砂採石採礦等易出現環保「一刀切」的行業或領域，應在邊督邊改時要分類施策。對於具有合法手續，但沒有達到環境保護要求的，應當根據具體問題採取針對性整改措施；對於沒有合法手續，且達不到環境保護要求的，應當依法嚴肅整治，特別是「散亂汙」企業，需要停產整治的，堅決停產整治。

在具體解決民眾舉報生態環境問題時，要給直接負責查處整改工作的單位和人員留足時間，禁止層層加碼、避免級級提速。

報導稱，中央環境保護督察組將把環保「一刀切」作為生態環境領域形式主義、官僚主義的典型問題納入督察範疇，對問題嚴重且造成惡劣影響的，嚴格實施督察問責。

陸生內蒙古

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