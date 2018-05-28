變招！港點卡騙徒扮台妹 平價「肉金」釣獵物

2018-05-28 16:56 世界日報 香港新聞組╱香港28日電



港男對援交女存在無限遐想，有騙徒曾扮援交妹呃「水魚」（容易上當被騙的人）買點數卡搵食，近日又再變招，專扮從台灣赴港讀書的漂亮女學生，「肉金」平於市價，吸引不少港男上當。其中一名張貼多張性感照片，自稱「陳小×」的少女在臉書發帖，表示「想找一個男生約會」，但標籤(hashtag)卻寫是「#兼職女友」，並不斷發帖更新，全是暗示性的字眼。

據香港文匯報報導，她自稱「小×」年僅21歲，表明會做兼職援交賺錢，開出「1200兩個小時 」等條件，更聲稱來自台灣屏東，兼公開三圍數字。

報導指出，「小×」會要求對方拍下所在位置再傳相方便相認，但又推說她的「負責人」會來電確認「交易價格及安全」。隨後一名操普通話男子以為防止警方「放蛇」（臥底）為由，會先要求到便利店買點數卡，才安排「小×」帶路上酒店。

據報導，該男子獲悉對方拒絕購買點數卡，狂罵「搞事」（惹是生非），並警告已知手機號碼的登記資料，恫嚇會上門到辦公室和住所大爆召援交妹的醜事。「小×」更又傳來位置圖和自拍照作最後遊說，得知是一場騙局，「小×」即破口大罵。

除在fb搵食外，也有騙徒在網頁的留言區出沒，以「Seo ××××」為名，配以美女頭像，明言「加WhatsApp；9025××××誠信交友」引獵物上釣。該名自稱「安娜」的女子亦聲稱由台灣到香港讀書，收費僅800元2小時。報導稱，記者以「陳小×」和「Seo ××××」的相片搜尋，發現前者疑盜用曾贏得內地胸模大賽總冠軍王明明的照片，而後者則盜用南韓模特兒金美歐的相片，相信有人借美人肖像扮台妹行騙。