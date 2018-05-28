兩中學女生動畫「Toy Train」 奪迪士尼最傑出獎

2018-05-28 16:56 世界日報 香港新聞組╱香港28日電



兩名就讀順德聯誼總會翁祐中學的女生劉穎儀和Shah Anila製作的動畫「Toy Train」，故事簡單直接，在本月中的迪士尼國際青少年動畫節，擊敗來自包括美國、英國、德國、澳洲、加拿大等多個國家，逾135套作品，不但成為香港唯一入圍學校隊伍，其中更在比賽中勇奪最傑出國際動畫大獎。

兩事前用了半年、每星期花約15小時，於課後進行培訓，「Toy Train」透過小男孩「扭計」買玩具的故事，讓兒童明白，父母為支撐家庭而努力工作，所以應該要感恩和孝順父母。