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產品獲認證？ 海爾遭WHO打臉：將依法追究

2018-05-28 16:56世界日報 中國新聞組／北京28日電

大陸家電巨頭海爾聲稱獲WHO頒獎被揭造假。圖／取自明報
大陸家電巨頭海爾聲稱獲WHO頒獎被揭造假。圖／取自明報
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被中國捧為民族品牌的家電製造商「海爾」，近日在北京一場研討會上獲世衛組織（WHO）派代表頒「全球健康空氣領袖品牌」獎，新聞並獲媒體廣泛報導。但WHO罕見發正式聲明否認相關訊息，強調將保留法律追訴權。海爾已發聲明認錯，並向世衛和社會各界致歉。

綜合新浪網、鳳凰網報導，本月17日，一場名為「全球室內空氣淨化與人類健康」研討會在北京召開，主辦方為全球健康產業聯盟，海爾及北京中醫藥大學等機構負責人及學者出席，會議稱邀到世衛專家代表王宏才出席。會上除發表《全球室內空氣淨化與人體健康白皮書》，還由王向海爾頒發「全球健康空氣領袖品牌」證書。

事件獲中國媒體廣泛報導，但本月25日，世衛罕有地針對事件發聲明，指當局並無派代表出席北京的會議，又稱王宏才根本不是世衛專家，而是中國中醫科學院針灸醫院員工，該醫院也只是跟世衛有合作，並非世衛一部分，其言論完全不能代表世衛。

據報導，世衛在聲明中特別表示，「沒有世衛員工參加該研討會；包括世衛專家及世衛駐華代表處員工，均未出席該會議。」

聲明強調，世衛並未給海爾或任何其他廠家頒發所謂「全球健康空氣領袖品牌」，也從未對海爾產品或服務做過任何評價或評估。聲明還就北京會議提到的一些數據提出反駁，指北京會議誤導輿論，世衛保留法律追究的權利。

報導說，海爾26日深夜發聲明表示「充分認可」世衛組織的聲明；表示公司在認定主辦方身分上存在不嚴謹之處，承諾不在海爾官方平台轉載、發布任何與事實不符的內容，並誠懇地向世衛及社會各界表示歉意。

另據觀察者網報導，為海爾頒獎的是「世衛組織專家代表」王宏才。百度百科上有一位和世衛組織聲明介紹中相符的「王宏才」醫生。照片與央視財經報導中的人物圖像比對，的確為同一個人。

在「王宏才」的介紹中顯示，其為中國中醫科學院醫學博士，從事中醫針灸臨床及研究30餘年。

另據直面傳媒刊文稱，透過檢索發現，王宏才以世衛專家代表的身分出席公開場合的報導似乎只有這一次。

報導指出，媒體報導的研討會現場活動照片，看上去的確像一場嚴謹的學術研討，但這不過是一次廣告宣傳而已。

海爾聲明發布後，不少網友留言評論，「替海爾感到丟人，竟然被世衛組織『打臉』，號稱國際品牌的海爾集團怎能如此不嚴謹。」、「連這麼大的牌子都玩欺騙，這要換作國外，罰得傾家蕩產。」

也有人質疑：「海爾官方聲明中提到的主辦方全球健康產業聯盟，就是海爾集團自己，『甩鍋主辦方』實在不妥，認錯就那麼難？」

海爾小檔案／大型家電全球最賣

海爾集團（Haier），前身為青島電冰箱總廠，創立於1984年，為全球排名前列的家電企業，生產空調、冰箱、洗衣機及電腦手機等產品。在2015年及2016年，連續兩年登榜世界品牌百強。2017年海爾第12次入選美國《財富》「最受讚賞的中國公司」名單，位居電子電器類第一，並進入名單前三名。

海爾集團在全球擁有10大研發中心、24個工業園、108個製造工廠、66個營銷中心，全球雇員逾7萬人。2017年，海爾集團實現全球營業額2419億人民幣，全球利稅總額首次突破300億。旗下青島海爾和海爾電器，分別在上海及香港上市。

根據世界權威市場調查機構歐睿國際（Euromonitor）發布的2016年全球大型家用電器調查數據顯示，海爾大型家用電器2016年品牌零售量占全球市場的10.3%，居全球第一，這是自2009年以來海爾第8次蟬聯全球第一。

北京中醫針灸

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