身家200億富豪 玩內幕交易被沒收、罰款3700萬

2018-05-28 16:56 世界日報 中國新聞組／北京28日電



吳光明攤上事了！作為明星公司董事長，身家超200億的富豪，吳光明因涉嫌內幕交易(內線交易)和短線交易旗下公司股票，於10個月前被證監會立案調查。日前調查結果出爐，證監會擬對吳光明給予警告，沒收違法所得919萬元(約143萬美元)，並處以2777萬元(約435萬美元)的罰款，罰沒共近3700萬元(約578萬美元)。

每日經濟新聞網報導，吳光明是上市公司魚躍醫療、萬東醫療的董事長。2017年7月16日，兩家公司先後公告稱，董事長吳光明因涉嫌內幕交易被證監會立案調查；同時表示調查是針對吳光明個人，公司日常生產經營活動不受影響。

根據魚躍醫療披露的證監會《行政處罰事先告知書》，2016年12月初，花王股份正在籌畫現金分紅及資本公積轉增股本事宜。而花王股份董事長肖國強作為內幕信息知情人，與吳光明關係密切。

在內幕信息敏感期，兩人頻繁聯繫，吳光明利用控制他人名字的三個證券帳戶買入花王股份51.96萬股，獲利919萬元。中國證監會擬決定：對吳光明沒收全部違法所得，並處以2757萬元的罰款。

值得注意的是，吳光明與花王股份的關係，遠遠不止與其董事長肖國強的關係密切這一層。

早在2011年，吳光明開始進入江蘇丹陽當地公司花王股份。根據上市公司最新資料，花王股份前十大股東中，代表魚躍系持股的有吳群、束美珍及金陵華軟，分別持有2500萬股、2500萬股、625萬股，持股比為7.50%、7.50%、1.87%。

此外，作為兩家公司的董事長，吳光明從2015年7月至2016年1月多次利用控制他人帳戶短線買賣自己公司股票，並在6個月內賣出。中國證監會對吳光明涉嫌短線交易兩家公司的行為，給予警告並處以20萬元罰款。

公開資料顯示，吳光明出生於1962年，早年學習機械，後誤打誤撞進入醫療器械行業，一幹就是10多年。多年來，吳光明在資本市場上頻頻進行並購擴張與轉讓質押，對資本騰挪之術並不陌生。

據不完全統計，截至目前，魚躍系至少涉足6家A股上市公司，除了控股魚躍醫療、萬東醫療，魚躍系涉足的公司還有花王股份、寶萊特、鄭煤機和雲南白藥等。

據胡潤研究院在2017年10月12日發布《胡潤百富榜2017》顯示，吳光明父子身家達225億元，在中國排名129名。