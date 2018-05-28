疑戴綠帽下毒手 醋夫腐液潑分居妻「讓她死吧」

2018-05-28 13:45 世界日報 香港28日電



尖沙嘴一酒樓昨發生淋腐液傷人案，導致七人受傷，案件導火線為一對婚變夫妻，醋夫懷疑妻子越軌而行凶。據了解，涉案夫婦雖然已40歲，但打扮入時，猶如20餘歲年輕人。兩人結婚20年，育有一對12歲及16歲女兒。數個月前兩人婚姻亮起紅燈，妻子憤而搬走，並在涉事酒樓工作。疑犯懷疑妻子發展婚外情，心生不忿，其個人微信更寫上﹕「愛不會再重來！」

案發地點為麼地道68號帝國中心好彩海鮮酒家。7名傷者中，疑兇的40歲何姓妻子傷勢最重，臉、手及腳部嚴重灼傷，情嚴重，留醫威爾斯醫院；何姓疑兇亦遭腐液淋中，手、胸受傷，涉嫌傷人被捕，被鎖上手銬由警員押至醫院治理。另外3名酒樓職員及2名顧客也被濺傷送院。

目擊事件的茶客陳先生表示，事發時聽到何女大叫，一度以為她與酒樓職員發生爭執，被淋熱水，「她大叫後，我看到她掩住臉」；後來見有職員連忙帶她水，才知她被潑腐液。陳指戴太陽眼鏡及鴨嘴帽的疑兇事後並無逃走，更冷靜地以毛巾抹手，有職員曾向他稱其妻傷勢嚴重，他表現冷靜，並說「讓她死了吧」。

另一茶客劉先生稱遇襲女子被潑腐液後即時慘叫，以手掩蓋頸部，狀甚痛苦。

疑犯與妻子皆姓何，一家四口居住在荃灣區。據了解，數個月前兩人婚姻亮起紅燈鬧離婚，經常爭吵，妻子搬離住所，並在尖沙嘴帝國中心一酒樓任職「知客（接待員）」。其妻子被腐液淋中，導致頭部、手部及腳部受傷。

事後酒樓地下有個懷疑用作盛裝腐液的咖啡瓶，地氈被灼，有椅套更灼至穿洞。大批警員趕到酒樓調查，鑑證科人員到場拍照蒐證；酒樓則以屏風隔開案發範圍，下午照常營業。案件列作傷人處理，由油尖警區刑事調查隊第五隊跟進。

夫婦打扮新潮 何妻外表幾靚

據悉何姓疑兇任職地盤，平日打扮新潮，喜歡穿窄身牛仔褲、頸纏圍巾，其社交網站放有數張自拍照，外表看來只有20多歲，他的臉書封面照是兩名女兒的合照，看來很重視一對女兒。鄰居余女士指，事主夫婦打扮新潮，何妻外表「幾靚」（很漂亮），兩人的女兒分別於區內就讀中學及小學，大女成績不俗，更會負責買菜煮飯，男事主平日也會送女兒上學。

街坊董太則指，男事主早出晚歸，女事主則約中午出門，晚上才下班回家，偶爾穿着酒樓制服，亦未曾聽過事主單位傳出爭執聲，董太形容事主一家都斯文有禮，但半年前開始沒有見到女事主出現，對於這次事件感到驚訝。