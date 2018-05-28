中國網友上傳自拍照 竟被盜變「露骨網戀照」

2018-05-28 13:46 世界日報 北京28日電



10塊錢人民幣(約1.5美元)能買什麼？在網路上，竟可以「買」走一個人的生活：上百張自拍照、聚會的照片、旅遊的寫真等等。有民眾發現，自己的自拍照出現在交友網站上，盜用者甚至配上了露骨文字介紹之後進行網戀。

央廣網報導，劉同學是遼寧一所大學在校生，她發現自己此前發在QQ空間的個人生活自拍照，居然出現在了某個交友網站上。而盜用她照片的用戶，在配上了露骨文字介紹之後進行網戀，甚至涉嫌詐騙。

報導指出，自拍照、生活照被搜集、盜取並且販賣的事件並非個例，多種類型的私人生活照片被打包放在網上出售。百度搜索關鍵詞，可以找到大量出售「朋友圈照片」、「朋友圈素材」、「微商微信女神照片」的所謂商家。在商家的QQ空間或者朋友圈內，可看到約有上百套帥哥美女的生活照，依照性別、職業、風格、地點不同被逐一編號分類。進一步打開後，每一套都有十幾張到上百張生活照片，並且均有商家水印。

一個名為「美女生活套圖照」的微信商家透露，她出售的打包照片以及視頻，一套10元起步，多買還有優惠。另一個名為「雨絲網路」的QQ商家表示，自己出售的照片，男的有7套，女的110多套可選，還可以訂製配音甚至提供變聲器。

這些照片從何而來？有沒有版權？商家對此語焉不詳，至於買家購買使用用途，商家也並不多問。

據報導，面對個人照片被倒賣的行為，受害者依舊普遍面臨防範難、發現難、維權難或成本高這「三難」問題。

在微博、微信、豆瓣等社交網路上，反映遭遇照片被盜取的網友不在少數，但成功維權的卻不多。前述案例中遼寧劉同學就透露，自己也曾嘗試聯繫對方溝通刪除，但是沒有得到回覆。劉同學說，自己發布在QQ空間的照片，並沒有設置訪問權限或者密碼，自己也不知道照片是何時、被何人盜取的。照片被盜之後，自己也沒有想到找該交友平台維權，「不知道如何維權」。