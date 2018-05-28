廣告杜撰研發人 中國生髮神藥價漲百倍

2018-05-28 13:46 世界日報 上海28日電



電視「神藥」漢方育發素：換包裝出「新品」，打廣告價漲百倍 圖／澎湃新聞 分享 facebook 幾乎與「邦瑞特」同時，另一款生髮「神藥」廣告也在多個省級衛視電視台播出。廣告中，光研發人的名字就有不同說詞，且有媒體踢爆，比起出廠價，該產品在網路售價就跳了五倍，電視銷售價格更是翻了近百倍，另外，該產品的商標、批准文號也充滿許多問題。

澎湃新聞報導，「漢方育髮素」廣告中，宣稱該產品是由「王教授」從日本高價買回「漢方育發素」配方，在中國改良而成，但解說中卻多次出現「高教授」之稱，似有篡改、整合剪輯多個版本廣告之嫌。且該產品廣告宣稱是創製人在「自己腦袋上試出來的」、 「3天止脫、21天生髮」等內容，與生髮「神藥」邦瑞特植物防脫育髮露廣告台詞類似。

電視「神藥」漢方育發素：換包裝出「新品」，打廣告價漲百倍 圖／澎湃新聞 分享 facebook

且那名在「邦瑞特」電視廣告中為其出鏡鼓吹使用效果的「消費者」，又出現在了漢方育髮素的電視廣告中。該「消費者」講述著一樣的台詞，出鏡為漢方育髮素鼓吹使用效果，手中拿出的產品卻與「邦瑞特」包裝相似。

澎湃新聞記者日前以洽談業務為由，實地造訪了該產品生產企業廣州楚顏化妝品有限公司。負責人褚健表示，具體情況由經銷商在操作，「廣告都有點誇大宣傳，不誇大宣傳哪是廣告呢。」一位黃姓研發人員則透露，漢方本草育髮液的研發工作是楚顏公司承擔，不存在「王教授」、「高教授」二人。

楚顏公司客戶接待部經理袁華南還透露，「漢方育髮素」出廠價僅18元人民幣(約2.8美元)一瓶，但在網路售價為每瓶68-100多元，而電視銷售價格更是翻了近100倍，達1000多元一瓶。他還表示，此類化妝品「不過換個瓶子，換個包裝而已」，就可以新包裝、新產品的形式重新上市。

據報導，價值1120元漢方育髮素中，共有四盒產品，兩盒「張大芙防脫洗髮露」套裝，另兩盒為標稱「漢方本草」字樣，用小字標註為楚顏防脫育髮液。而這兩盒不同包裝、名稱、成分的產品，生產企業均寫的廣州楚顏化妝品有限公司，外包裝側面或背面卻都用小字樣標註著相同的品名，均為「楚顏防脫育髮液」。

但在國家藥監局網站，查詢不到有關該公司「漢方本草」品名的審批產品。此外，張大芙防脫育髮露、張大芙防脫育髮精華素和漢方本草三種產品成分不同，批准文號卻相同。而在國家藥監局網站上，該批准文號所對應的產品只有一種，「楚顏防脫育髮液」。