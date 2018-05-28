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山東海景房爛尾10年 夷為平地只花了15秒…

2018-05-28 13:48世界日報 上海28日電

來源：微博

山東煙台一處，有四棟海景房已被「爛尾」了十年之久。最後，這塊地被一家酒店管理公司收購，要打造成五星酒店。這四棟樓26日被集中爆破，高樓擱置了十年，只花了15秒，就被夷為平地。

每經網報導，被爆破拆除的項目原名叫「維亞灣」，位於煙台市經濟開發區海濱路北，由四座28-30層的高層建築組成。它聳立在離海面僅數十米的鬆軟沙灘上。

維亞灣原來的開發商為瀛海信息產業有限公司，最初設想要打造成「中國離海最近的私家府邸」，其開發商由盧姓南韓人投資設立，「維亞灣」的商標則是在2007年被註冊。當地傳言，金融危機的衝擊使其攜款而逃，留下了這四棟爛尾樓與一大批望眼欲穿的購買者。

報導稱，自2009年「維亞灣」停建以來，各方為了復工建設也使出了渾身解數，但效果並不理想。據引述《煙台日報》報導，2010年，海信地產收購了該項目，並將其更名為「海信天璽」，該公司相關人士表示，「我們公司接手維亞灣以後，又轉手給開發區管委了，大約是在2012年到2013年之間，現在維亞灣已經不歸我們管了。」

當地政府相關人士則透露，所拆的維亞灣在2017年被依法收儲，將在建工程一併出讓，煙台新鴻宇酒店管理有限公司成功報價，此地將打造威斯汀五星酒店及會展中心。今年5月26日上午，根據建設需要，經煙台市、開發區區兩級主管部門審核驗收，新鴻宇酒店管理有限公司對已競得的四棟地上建築物進行了爆破拆除。

開發區上海沙灘

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