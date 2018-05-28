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中國以隱私換便利 一年經濟損失5千億元

2018-05-28 10:33聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

百度CEO李彥宏直白「中國網民願意用隱私換取便利」，並非無的放矢，中國互聯網協會發佈最新統計，6.88億中國網民因為垃圾資訊、個資洩露等，一年遭受的經濟損失達人民幣915億元，相當近新台幣5千億元。

據《中國網民權益保護調查報告》指出，因為搜尋網站「用隱私換取便利」，導致中國網民個人資訊洩露，網民平均每人每週收到垃圾郵件18.9封、垃圾短信20.6條。

其中，網民最不滿的是接到騷擾電話，其次是接不完的廣告彈窗和APP推送。

網民反映「提交帳號註冊，使用者協議點了同意，過幾天發現郵箱就塞滿垃圾郵件…」「下載一個APP，過幾天就接到條垃圾短信和推銷電話轟炸。」

中國互聯網協會統計發現，大陸網民76%曾遇到冒充銀行、互聯網公司、電視臺等進行中獎詐騙的網站；55%收過冒充公安、衛生局、社保局等工種機構進行電話詐騙；47%則遇到社交軟體上冒充親朋好友進行詐騙；37%更因未收到各類網路詐騙而遭受經濟損失。

央視新聞報導，大陸社群網站、APP、外掛程式等任性越權，因位資訊不對等，網民只能無奈地承受風險，讓渡隱私權。

央視親測一款下載量為1998萬人次有手電筒照明功能2k7APP，但要求獲得通訊錄、照片視頻、錄音、即時定位等10多項與主要功能無關的許可權多達30項。

《中國網民權益保護調查報告》統計，6.88億中國網民因為垃圾資訊、個人資訊洩露等，每年人均遭受經濟損失人民幣123元，整體經濟損失更高達人民幣915億元。

百度董事長兼CEO李彥宏表示，中國人對隱私問題的態度更開放，如果可以用隱私換取便...
百度董事長兼CEO李彥宏表示，中國人對隱私問題的態度更開放，如果可以用隱私換取便利、安全或者效率，就願意這麼做。直白說法引起網民撻伐。取自每日經濟新聞
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詐騙人民幣

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