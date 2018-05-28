他北京求學三年po千字心得 敲醒過熱的中國夢

2018-05-28 10:55 聯合新聞網 綜合報導



一位台灣網友在準備升學大學時，因為在補習班聽到很多同學將來想考中國大陸研究所，逐漸被耳濡目染，加上老師勸說、以及想到工科念了四年後很有可能將來還是要到對岸求職，不如提前體驗中國生活，於是就交了報名表，通過面試之後到北京念書。到北京念書之後，對在中國求學、實習、升學的各方面都有了更深入的了解，特別在PTT上發文「中國求學三年心得」跟大家分享親身經驗。

網友在PTT發表北京就學千字感想，希望能敲醒一些擁有過度熱情中國夢的學生。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

一開始，網友覺得上課感覺和高中時差不多，大家都是滑手機翹課睡覺樣樣來，沒什麼人在聽講，也看不到台灣流傳的人人舉手搶發言的畫面。教授的素質則是參差不齊，雖然是全英文授課，但老師的英語口音讓人不敢恭維 ，還有很多專業知識方面老師好像不是很懂，都只能去問助教或學長姐。

由於聽說中國學生都很聰明又努力，自己前幾個月都兢兢業業，慢慢了解以後才知道台灣都太過渲染了。他特別以自己的室友為例，對方每晚11點一定要睡覺，作業沒寫完也照睡，隔天早上起床再抄自己的，大大顛覆了他原本的想像。

中國各省間的教育水平差異則讓他最感震驚，他說中國採各省分開招生，各省前幾名的教育水平差很多 。本來以為自己到北京課業會被電的很慘，但其實還好。但自己再怎麼努力都不可能會超過江蘇湖北湖南的狀元，稍微努力一點大概可以跟北京上海並肩。

因為中國稅法的緣故，聘請台灣員工要另外報稅，所以很多HR不願意錄用台灣人，不論能力多好直接就把你的履歷抽掉。示意圖，圖片來源／ingimage。 分享 facebook

除了在學經驗，實習方面網友也從其他台灣學生身上聽到不少心得。很多人批評台灣22K，但中國沒有基本工資所以更慘，北京消費水準超高，實習一天的公定價只有100塊人民幣(約台幣470元)，如果不依賴父母根本沒辦法生活。因為教育制度不同也無法兼家教，若去一般店裡打工一小時只有15-20人民幣(約台幣70-95元)，待遇完全不如台灣流傳的那麼好。

求職不易 一般陸企不願意錄用台灣人

如果覺得待遇低的狀況畢業後就會好轉，大概也是太樂觀了。因為中國稅法的緣故，聘請台灣員工要另外報稅，所以很多HR不願意錄用台灣人，不論你能力多好直接就把你的履歷抽掉，反正中國不缺人才。如果不求助HR直接投履歷到公司也會遇到很多問題，聘請台灣員工繳的是外國員工的稅率，一般陸企不願意錄用台灣人，就連台企如果沒有特殊需求也不願意聘用台灣人，所以求職基本上只能找外企。

領薪水的問題也很大，外企想要逃漏稅，通常不願意申報有台灣員工，只能打黑工，到月底交發票來換工資，如果湊不到發票工資就會被拖欠。以上是世界500強外企真實案例，4大會計事務所也是這樣，原PO說每到月底都有學長姊找他要發票，實在覺得很扯。

網友表示，申請歐美學校GPA非常重要，在北京要非常努力GPA才可能到3，跟在台大GPA3以上的比率無法相提並論。 分享 facebook

至於升學方面，在中國讀書的台灣人無論成績多少是不能保研的，網友非常傷心的表示枉費自己努力拼到系排前百分之10都是徙勞無功。申請出國則有GPA的問題，在中國讀書競爭非常激烈，在北京要非常非常努力GP A才可能有3，跟在台大GPA3以上的比率無法相提並論。申請歐美學校GPA又卡的很嚴重 ，所以「如果目標是去歐美讀研究所的人請絕對不要來中國求學」，大概有1/3的學長姐最後選擇回台大讀研究所。

網友表示，希望這篇文章能敲醒一些擁有過度熱情中國夢的學生，把機會留給有非到中國求學不可理由的人。

網友大推：超有現實感

看了這篇網友留的千字心得，很多人大推「很有現實感」、覺得有親身經歷的發文才有說服力「不像很多長輩一股腦兒什麼依據都沒有整天吹捧」。「高中生若要去中國讀書要想清楚」，不要「根本沒搞清楚狀況就跑過去」；還有人留下感謝「十分感謝你的分享 讓我做出決定了」。

針對文章前半段網友表示大陸求學的狀況沒有媒體報導的那麼認真，後半段卻說競爭非常激烈，有人表示「沒看懂」，也有人幫忙說明「因為中國人多，就算只有0.1%的人想考研究所，也是有百萬人那麼多」。

原PO後來直接再把心得譯成更精簡的版本「這篇的重點不是好不好混，而是中國沒有想像中那麼有差距，在台灣排名靠前的人願意努力還是能勾上他們肩膀。即使付出了好幾倍的努力，將來在中國的工作和升學因為政策關係都將大打折扣，如果沒有能力幫你解決這些問題的背景的話，不要輕易嘗試中國夢」，但他強調不後悔之前的決定，「吃這三年的苦其實成長了很多，從以前天之驕子看見天外有天」。