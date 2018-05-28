親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

NBA／詹皇準大三元退綠軍 騎士87：79進總冠軍賽

不斷更新／驚悚分屍！教練軟禁台大畢業女友 分7袋埋花園

他北京求學三年po千字心得 敲醒過熱的中國夢

2018-05-28 10:55聯合新聞網 綜合報導

一位台灣網友在準備升學大學時，因為在補習班聽到很多同學將來想考中國大陸研究所，逐漸被耳濡目染，加上老師勸說、以及想到工科念了四年後很有可能將來還是要到對岸求職，不如提前體驗中國生活，於是就交了報名表，通過面試之後到北京念書。到北京念書之後，對在中國求學、實習、升學的各方面都有了更深入的了解，特別在PTT上發文「中國求學三年心得」跟大家分享親身經驗。

網友在PTT發表北京就學千字感想，希望能敲醒一些擁有過度熱情中國夢的學生。示意圖...
網友在PTT發表北京就學千字感想，希望能敲醒一些擁有過度熱情中國夢的學生。示意圖，圖片來源／ingimage。
分享

一開始，網友覺得上課感覺和高中時差不多，大家都是滑手機翹課睡覺樣樣來，沒什麼人在聽講，也看不到台灣流傳的人人舉手搶發言的畫面。教授的素質則是參差不齊，雖然是全英文授課，但老師的英語口音讓人不敢恭維 ，還有很多專業知識方面老師好像不是很懂，都只能去問助教或學長姐。

由於聽說中國學生都很聰明又努力，自己前幾個月都兢兢業業，慢慢了解以後才知道台灣都太過渲染了。他特別以自己的室友為例，對方每晚11點一定要睡覺，作業沒寫完也照睡，隔天早上起床再抄自己的，大大顛覆了他原本的想像。

中國各省間的教育水平差異則讓他最感震驚，他說中國採各省分開招生，各省前幾名的教育水平差很多 。本來以為自己到北京課業會被電的很慘，但其實還好。但自己再怎麼努力都不可能會超過江蘇湖北湖南的狀元，稍微努力一點大概可以跟北京上海並肩。

因為中國稅法的緣故，聘請台灣員工要另外報稅，所以很多HR不願意錄用台灣人，不論能...
因為中國稅法的緣故，聘請台灣員工要另外報稅，所以很多HR不願意錄用台灣人，不論能力多好直接就把你的履歷抽掉。示意圖，圖片來源／ingimage。
分享

除了在學經驗，實習方面網友也從其他台灣學生身上聽到不少心得。很多人批評台灣22K，但中國沒有基本工資所以更慘，北京消費水準超高，實習一天的公定價只有100塊人民幣(約台幣470元)，如果不依賴父母根本沒辦法生活。因為教育制度不同也無法兼家教，若去一般店裡打工一小時只有15-20人民幣(約台幣70-95元)，待遇完全不如台灣流傳的那麼好。

求職不易 一般陸企不願意錄用台灣人

如果覺得待遇低的狀況畢業後就會好轉，大概也是太樂觀了。因為中國稅法的緣故，聘請台灣員工要另外報稅，所以很多HR不願意錄用台灣人，不論你能力多好直接就把你的履歷抽掉，反正中國不缺人才。如果不求助HR直接投履歷到公司也會遇到很多問題，聘請台灣員工繳的是外國員工的稅率，一般陸企不願意錄用台灣人，就連台企如果沒有特殊需求也不願意聘用台灣人，所以求職基本上只能找外企。

領薪水的問題也很大，外企想要逃漏稅，通常不願意申報有台灣員工，只能打黑工，到月底交發票來換工資，如果湊不到發票工資就會被拖欠。以上是世界500強外企真實案例，4大會計事務所也是這樣，原PO說每到月底都有學長姊找他要發票，實在覺得很扯。

網友表示，申請歐美學校GPA非常重要，在北京要非常努力GPA才可能到3，跟在台大...
網友表示，申請歐美學校GPA非常重要，在北京要非常努力GPA才可能到3，跟在台大GPA3以上的比率無法相提並論。
分享

至於升學方面，在中國讀書的台灣人無論成績多少是不能保研的，網友非常傷心的表示枉費自己努力拼到系排前百分之10都是徙勞無功。申請出國則有GPA的問題，在中國讀書競爭非常激烈，在北京要非常非常努力GP A才可能有3，跟在台大GPA3以上的比率無法相提並論。申請歐美學校GPA又卡的很嚴重 ，所以「如果目標是去歐美讀研究所的人請絕對不要來中國求學」，大概有1/3的學長姐最後選擇回台大讀研究所。

網友表示，希望這篇文章能敲醒一些擁有過度熱情中國夢的學生，把機會留給有非到中國求學不可理由的人。

網友大推：超有現實感

看了這篇網友留的千字心得，很多人大推「很有現實感」、覺得有親身經歷的發文才有說服力「不像很多長輩一股腦兒什麼依據都沒有整天吹捧」。「高中生若要去中國讀書要想清楚」，不要「根本沒搞清楚狀況就跑過去」；還有人留下感謝「十分感謝你的分享 讓我做出決定了」。

針對文章前半段網友表示大陸求學的狀況沒有媒體報導的那麼認真，後半段卻說競爭非常激烈，有人表示「沒看懂」，也有人幫忙說明「因為中國人多，就算只有0.1%的人想考研究所，也是有百萬人那麼多」。

原PO後來直接再把心得譯成更精簡的版本「這篇的重點不是好不好混，而是中國沒有想像中那麼有差距，在台灣排名靠前的人願意努力還是能勾上他們肩膀。即使付出了好幾倍的努力，將來在中國的工作和升學因為政策關係都將大打折扣，如果沒有能力幫你解決這些問題的背景的話，不要輕易嘗試中國夢」，但他強調不後悔之前的決定，「吃這三年的苦其實成長了很多，從以前天之驕子看見天外有天」。

相關新聞

大陸「共享護士」手機下單上門服務

2018-05-28 11:01

中國以隱私換便利 一年經濟損失5千億元

2018-05-28 10:33

陸網民剁手 用掉全球四分之一紙箱

2018-05-28 10:33

李時珍誕辰500年 兩岸中醫聚湖北

2018-05-28 00:55

重慶動物園 鸚鵡迎客

2018-05-28 00:55

兩岸學子赴山西 尋根探炎帝

2018-05-28 00:55

台灣冠軍 大陸開館

2018-05-28 00:55

江門-湛江鐵路 展開試運行

2018-05-28 00:55

兩岸微流行／老漂族

2018-05-28 00:19

中國政府扶貧 貧戶家門口要被掛牌示眾

2018-05-27 20:11

香港團體 聲援旺角事件被捕人士

2018-05-27 19:12

北京藏傳佛教寺院西黃寺 300年來首開放

2018-05-27 17:22

景區大玩不完 中國井岡山門票「一票制」被接連投訴

2018-05-27 17:18

門票政策反覆 鳳凰古城又要收費？官員拒答掛電話

2018-05-27 17:10

邊看景邊看房…當局收緊政策 中客「越」界炒房

2018-05-27 16:26

天津農商銀行董事長 辦公室割腕身亡

2018-05-27 16:14

科技防弊！陸大學考試 考生虹膜驗證入場

2018-05-27 11:34

央視自曝鱒魚充鮭魚 大陸網友嘩然

2018-05-27 10:59

彭博資訊專欄／刺激生育 先改善粉領族環境

2018-05-27 00:29

最快今年！ 陸將結束計畫生育

2018-05-26 23:51

大陸力抗高齡化 留守兒童亦隱憂

2018-05-26 23:49

大陸大學生畢業薪情 清華贏北大

2018-05-26 23:47

廣西柳州 熱到跳江

2018-05-26 23:39

情報賣中國？ 法兩名前探員面臨叛國罪指控

2018-05-26 15:12

上海名人故居成文化財 遊客卻難一窺堂奧

2018-05-26 14:48

靚過港姐！靠力氣賺錢養家 這位女搬運工成網紅

2018-05-26 13:10

山東濟南出現共享護士 手機下單服務上門

2018-05-26 13:01

陸大學畢業生月薪差距大 最低僅台幣16k

2018-05-26 12:39

大陸女網紅號稱零P圖 起底照流出變「大媽」

2018-05-26 11:19

首批台灣青年簽約 入住廈門台青公寓

2018-05-26 09:32

香江風情／香港巴士 「按章工作」

2018-05-26 00:12

「明朝那些事兒」作者當年明月 任山東省政府官員

2018-05-25 18:34

魏則西誤信廣告過世2年 百度醫療競價排名捲土重來

2018-05-25 18:31

假單身騙包養？馮提莫神隱23天 回歸直播飆人氣第一

2018-05-25 15:53

梅克爾訪中 劉霞守在電話旁望出國

2018-05-25 13:54

重男輕女？陸母為病危女募得70萬 錢全用來治兒兔唇

2018-05-25 13:26

港議員馬逢國被指耍特權 強帶髮膠登機

2018-05-25 12:22

香港初中歷史課綱出爐 未納六四、六七暴動

2018-05-25 12:18
看更多

熱門文章

「家教甚嚴」拒親密接觸… 同居3年才知男友是女的

2018-05-27 16:19

嚴審陸人來台 江宜樺批：這是恐怖主義的作法

2018-05-27 16:37

2美艦駛入西沙12海浬 再添緊張

2018-05-27 21:22

重慶現「天價小麵」 一碗台幣6248元訂位還全滿

2018-05-27 17:25

2美艦闖西沙12浬 恐激怒共軍

2018-05-28 00:31

遼寧艦抵達大連 雙航艦首次「同框」照片走紅

2018-05-27 20:56

習近平固守主場 陸外交分工現雛形

2018-05-27 14:23

FII股東陣容強 陸三巨頭入列

2018-05-28 02:01

現出原形？沒P圖被識破 仙氣網紅變「大媽」

2018-05-27 17:16

陸掀人才爭奪戰 送房送戶口

2018-05-28 00:00

大陸國防部：美艦擅入西沙領海侵犯主權 已警告驅離

2018-05-27 22:51

西沙觀光排除港澳居民 理由：軍事設施很敏感

2018-05-27 18:21

陸媒：美極限施壓政策不成功「川金會」有望舉行

2018-05-27 17:42

中國政府扶貧 貧戶家門口要被掛牌示眾

2018-05-27 20:11

昆山試驗區將爭取開展對台「同城待遇」試點

2018-05-27 23:54

大陸東北火車停駛 金習再會？

2018-05-27 13:02

南海「航行自由」 陸曾堅決反對

2018-05-28 00:31

繼中興後 中國監視器業者也被美國盯上

2018-05-27 19:03

2015年「被退休」…大白兔奶糖教父呂永杰證實被查

2018-05-27 16:10

天津農商銀行董事長 辦公室割腕身亡

2018-05-27 16:14

中國以隱私換便利 一年經濟損失5千億元

2018-05-28 10:33

大陸：希望「川金會」能按計劃舉行

2018-05-27 16:29

他北京求學三年po千字心得 敲醒過熱的中國夢

2018-05-28 10:55

兩岸微流行／老漂族

2018-05-28 00:19

北京藏傳佛教寺院西黃寺 300年來首開放

2018-05-27 17:22

陸人才爭奪戰...社會福利 最大誘因

2018-05-28 00:00

江宜樺批嚴審陸人來台

2018-05-28 00:00

李時珍誕辰500年 兩岸中醫聚湖北

2018-05-28 00:55

台灣冠軍 大陸開館

2018-05-28 00:55

上海搶才 向全球名校畢業生招手

2018-05-28 00:55

陸網民剁手 用掉全球四分之一紙箱

2018-05-28 10:33

香港團體 聲援旺角事件被捕人士

2018-05-27 19:12

景區大玩不完 中國井岡山門票「一票制」被接連投訴

2018-05-27 17:18

科技防弊！陸大學考試 考生虹膜驗證入場

2018-05-27 11:34

兩岸學子赴山西 尋根探炎帝

2018-05-28 00:55

陸企名人堂／營運一姐錢治亞 瞄準陸咖啡藍海

2018-05-27 13:10

昆山倡台企轉型 有台廠機器換人減半人力

2018-05-27 22:37

世界製造大會 氣象無人機吸睛

2018-05-28 00:55

邊看景邊看房…當局收緊政策 中客「越」界炒房

2018-05-27 16:26

掀台商投資熱 昆山 試驗區5年吸58.6億美元

2018-05-28 00:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top