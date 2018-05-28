江門-湛江鐵路 展開試運行

2018-05-28 00:55 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國鐵路總公司27日披露，當地鐵路部門在廣州南至湛江西站間近日開行全線拉通C55001和C55002次試驗動車組，此次全線拉通試驗車開行後，江門至湛江鐵路將結束聯調聯試，進入試運行階段。

中新社引述鐵路總公司相關負責人表示，江門至湛江鐵路開通運營後，廣州至湛江動車組運行時間僅3小時左右，比現在的普速火車節約5個多小時。沿線旅客可從湛江、茂名、陽江乘動車組列車到達廣州南高鐵站，從而結束粵西三市不通高鐵的歷史，粵西人民將更加便捷地融入珠三角經濟、生活圈。

江門至湛江鐵路是中國沿海快速鐵路大通道的重要組成部分，由新建深圳至茂名鐵路江門至茂名段、實施電氣化改造的茂名至湛江鐵路茂名至黃略段、新建湛江東海島鐵路黃略至湛江西站段組成，全長355公里，設計時速200公里。江門至湛江鐵路東接廣珠城際鐵路新會站，西至湛江西站，途經江門、陽江、茂名、湛江4個地級市，設江門、雙水鎮、台山、開平南、恩平、陽東、陽江、陽西、馬踏、電白、茂名、吳川、湛江西等13個客運站。

該負責人稱，江門至湛江鐵路於今年4月14日開始聯調聯試，對軌道、路基、橋樑、隧道、電力及牽引供電、通信、信號、客服等各系統性能及狀態進行測試和試驗，確保各系統達到設計要求和具備開通條件，為正式開通運營提供科學依據。