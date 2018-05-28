台灣冠軍 大陸開館

2018-05-28 00:55 聯合報 中新社



世界跆拳道聯盟國際五段的陳燕亭，連續斬獲4屆台灣冠軍，2010年亞洲杯榮獲銅牌。陳燕亭1月到福州開館。用習武的堅忍不懈，漸漸打出名氣。