兩岸學子赴山西 尋根探炎帝

兩岸學生代表在炎帝陵祭典中，舉行交流參訪。全部共有60多位師生參與。 圖／主辦單位提供 分享 facebook 海峽兩岸青少年炎帝文化交流活動本月19日起至23日，在山西高平舉行，有自來東莞台商子弟學校的學生36名，透過當地接待家庭，與晉城高平市學生，共同體驗炎帝文化博大精深的真締。

這項活動是由東莞台校高三的六名學生與國小五年級30名學生參加；高平市是由高平一中與東方紅小學的同學參與，全部共有60多位師生參與，並由高平市接待家庭協助接待及住宿，採一對一的交流，建立良性互動。

這次活動是由高平市委市政府、共青團晉城市委、東莞台商育苗教育基金會共同主辦，高平市教育局、東莞台商子弟學校、共青團高平市委等單位聯合承辦。

參觀內容包括：高平炎陵尋根文化、羊頭山景區、高平博物館、長平之戰紀念館、司徒小鎮、山西古跡巡禮、皇城相府、良戶古村落等。最後一天還有兩岸青少年共誦中華經典藝文交流活動，台校學生表演小提琴、扯鈴、舞蹈、現代律動等，高平的學生表演古箏、舞蹈、武術等，最後還共同誦讀水調歌頭、少年中國說，場面十分熱烈，引起全場共鳴。

東莞台校的小五學生卓宥均表示，以往都只是書本上，讀到炎帝的事蹟，如今能親臨感受，實在是太棒了；台校高三學生汪頤勤認為，山西是中國古文明的重要發源地之一，這次到晉城除感受到炎帝的偉大，也到長平古戰場，感受到當年戰地肅殺氣氛。

台校邱昱達老師表示，常言道「讀萬卷書，不如走千里路」，讓學生實際體書中所講的課程，是最好的學習方式；大陸東方紅小學五年級學生司樂簡等人也說，雖然只是短短幾天，但玩的很開心，建立深厚友誼，「我們都是一家人」。

東莞台校原小學部溫明正校長表示，這次活動主軸，是以認識炎帝故里發揚神農文化為目標，以兩岸青少年朋友，共同建立護持守護發揚神農大帝之精神為目的，進行兩岸青少年交流友誼活動，來傳播新時代兩岸中華神農文化的共榮與和平的景象。