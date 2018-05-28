親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

聯合報民調／藍軍盧秀燕小贏綠軍林佳龍 林連任現危機

重慶動物園 鸚鵡迎客

2018-05-28 00:55聯合報 （新華社）

重慶動物園鸚鵡苑27日開園迎接市民參觀。鸚鵡苑擁有鸚鵡種類達到30餘種600多隻，能同時容納100多位遊客互動體驗。

（新華社）
（新華社）
分享

動物園

相關新聞

兩岸學子赴山西 尋根探炎帝

2018-05-28 00:55

李時珍誕辰500年 兩岸中醫聚湖北

2018-05-28 00:55

兩岸微流行／老漂族

2018-05-28 00:19

台灣冠軍 大陸開館

2018-05-28 00:55

江門-湛江鐵路 展開試運行

2018-05-28 00:55

中國政府扶貧 貧戶家門口要被掛牌示眾

2018-05-27 20:11

香港團體 聲援旺角事件被捕人士

2018-05-27 19:12

北京藏傳佛教寺院西黃寺 300年來首開放

2018-05-27 17:22

景區大玩不完 中國井岡山門票「一票制」被接連投訴

2018-05-27 17:18

門票政策反覆 鳳凰古城又要收費？官員拒答掛電話

2018-05-27 17:10

邊看景邊看房…當局收緊政策 中客「越」界炒房

2018-05-27 16:26

天津農商銀行董事長 辦公室割腕身亡

2018-05-27 16:14

科技防弊！陸大學考試 考生虹膜驗證入場

2018-05-27 11:34

央視自曝鱒魚充鮭魚 大陸網友嘩然

2018-05-27 10:59

彭博資訊專欄／刺激生育 先改善粉領族環境

2018-05-27 00:29

最快今年！ 陸將結束計畫生育

2018-05-26 23:51

大陸力抗高齡化 留守兒童亦隱憂

2018-05-26 23:49

大陸大學生畢業薪情 清華贏北大

2018-05-26 23:47

廣西柳州 熱到跳江

2018-05-26 23:39

情報賣中國？ 法兩名前探員面臨叛國罪指控

2018-05-26 15:12

上海名人故居成文化財 遊客卻難一窺堂奧

2018-05-26 14:48

靚過港姐！靠力氣賺錢養家 這位女搬運工成網紅

2018-05-26 13:10

山東濟南出現共享護士 手機下單服務上門

2018-05-26 13:01

陸大學畢業生月薪差距大 最低僅台幣16k

2018-05-26 12:39

大陸女網紅號稱零P圖 起底照流出變「大媽」

2018-05-26 11:19

首批台灣青年簽約 入住廈門台青公寓

2018-05-26 09:32

香江風情／香港巴士 「按章工作」

2018-05-26 00:12

「明朝那些事兒」作者當年明月 任山東省政府官員

2018-05-25 18:34

魏則西誤信廣告過世2年 百度醫療競價排名捲土重來

2018-05-25 18:31

假單身騙包養？馮提莫神隱23天 回歸直播飆人氣第一

2018-05-25 15:53

梅克爾訪中 劉霞守在電話旁望出國

2018-05-25 13:54

重男輕女？陸母為病危女募得70萬 錢全用來治兒兔唇

2018-05-25 13:26

港議員馬逢國被指耍特權 強帶髮膠登機

2018-05-25 12:22

香港初中歷史課綱出爐 未納六四、六七暴動

2018-05-25 12:18
看更多

熱門文章

台布斷交 陸點名下一個國家：史瓦帝尼

2018-05-27 10:23

「家教甚嚴」拒親密接觸… 同居3年才知男友是女的

2018-05-27 16:19

嚴審陸人來台 江宜樺批：這是恐怖主義的作法

2018-05-27 16:37

2美艦駛入西沙12海浬 再添緊張

2018-05-27 21:22

重慶現「天價小麵」 一碗台幣6248元訂位還全滿

2018-05-27 17:25

央視自曝鱒魚充鮭魚 大陸網友嘩然

2018-05-27 10:59

習近平固守主場 陸外交分工現雛形

2018-05-27 14:23

現出原形？沒P圖被識破 仙氣網紅變「大媽」

2018-05-27 17:16

遼寧艦抵達大連 雙航艦首次「同框」照片走紅

2018-05-27 20:56

西沙觀光排除港澳居民 理由：軍事設施很敏感

2018-05-27 18:21

陸媒：美極限施壓政策不成功「川金會」有望舉行

2018-05-27 17:42

中國政府扶貧 貧戶家門口要被掛牌示眾

2018-05-27 20:11

大陸東北火車停駛 金習再會？

2018-05-27 13:02

邊旅遊邊買房 大陸炒房團前進越南

2018-05-27 10:51

繼中興後 中國監視器業者也被美國盯上

2018-05-27 19:03

天津農商銀行董事長 辦公室割腕身亡

2018-05-27 16:14

大陸國防部：美艦擅入西沙領海，侵犯主權，已警告驅離

2018-05-27 22:51

昆山試驗區將爭取開展對台「同城待遇」試點

2018-05-27 23:54

大陸：希望「川金會」能按計劃舉行

2018-05-27 16:29

2015年「被退休」…大白兔奶糖教父呂永杰證實被查

2018-05-27 16:10

北京藏傳佛教寺院西黃寺 300年來首開放

2018-05-27 17:22

香港團體 聲援旺角事件被捕人士

2018-05-27 19:12

科技防弊！陸大學考試 考生虹膜驗證入場

2018-05-27 11:34

景區大玩不完 中國井岡山門票「一票制」被接連投訴

2018-05-27 17:18

陸企名人堂／營運一姐錢治亞 瞄準陸咖啡藍海

2018-05-27 13:10

邊看景邊看房…當局收緊政策 中客「越」界炒房

2018-05-27 16:26

門票政策反覆 鳳凰古城又要收費？官員拒答掛電話

2018-05-27 17:10

完整修復兵馬俑第一人 考古學家趙康民逝世

2018-05-27 13:27

昆山倡台企轉型 有台廠機器換人減半人力

2018-05-27 22:37

陸多名律師被吊照 分析：政權不安加強維穩

2018-05-27 13:12

不理北京警告 港支聯會仍高喊結束中共一黨專政

2018-05-27 17:50

北京市將開放地下室 供便利型商店進駐

2018-05-27 19:27

陸掀人才爭奪戰 送房送戶口

2018-05-28 00:00

中國詩人北島中風後拾畫筆 巴黎首辦畫展

2018-05-27 16:03

陸赴大馬蓋鐵路 恐喊卡

2018-05-28 00:00

台灣冠軍 大陸開館

2018-05-28 00:55

李時珍誕辰500年 兩岸中醫聚湖北

2018-05-28 00:55

江宜樺批嚴審陸人來台

2018-05-28 00:00

陸人才爭奪戰...社會福利 最大誘因

2018-05-28 00:00

上海搶才 向全球名校畢業生招手

2018-05-28 00:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top