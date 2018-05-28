李時珍誕辰500年 兩岸中醫聚湖北

2018-05-28 00:55 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／湖北蔪春報導



李時珍紀念館內的李時珍塑像。 圖／本報湖北蘄春傳真 分享 facebook 今年是明朝著名醫學家李時珍誕辰500周年，前天上午在綿綿細雨中，來自兩岸的中醫界人士齊聚蘄春縣，舉行李時珍紀念館新館開館儀式暨李時珍誕辰500周年拜謁儀式。

李時珍是明朝蘄州（今湖北黃岡市蘄春縣蘄州鎮人），生於蘄州，卒於蘄州，是明朝、也是中國歷史上最著名的醫學家、藥學家和博物學家之一，後人譽為「醫聖」。他所著的「本草綱目」，是本草學集大成的著作，對後世的醫學和博物學研究影響深遠；他與扁鵲、華佗、張仲景並稱中國古代四大名醫。

李時珍紀念館占地約10萬平方米，由四賢廣場、本草碑刻長廊、紀念館、藥物館、百草藥園、墓園六大部分組成，內設「李時珍生平事蹟」和「李時珍醫藥」兩大基本成列，12個專題展覽。整座館呈現中國古典園林建築風格。

紀念館始建於1980年，是「全國重點保護單位」，今年完成升級改造，昨天舉行開館儀式。開館儀式上，湖北省台辦副主任徐元宏授予李時珍紀念館為「湖北省海峽兩岸交流基地」。

緊接著舉行拜謁儀式，四位朗讀者朗讀「醫聖頌」，國醫大師李佃貴誦讀「東璧功德賦」及中華中醫藥學會副會長王國辰領頌「拜醫聖文」，50位蘄春學子和拜謁人員齊誦，現場氣氛莊嚴肅穆，一同追思先人功德。

在此前，第八屆海峽兩岸李時珍醫藥文化與產業合作發展論壇，25日在武漢舉行，兩岸專家、學者、企業家300多人與會。本屆論壇以「傳承中華傳統醫藥文化，深化兩岸產業交流合作」為主題，由湖北省台辦、湖北省衛計委、湖北省食品藥品監督管理局等主辦。

海基會前副董事長高孔廉在開幕式致辭中表示，中醫藥是連接兩岸文化、經貿及民眾生活的一個重要紐帶，中草藥是從植物中提煉出來的，生長過程需要注意藥物汙染問題。如何創造無毒生產環境，保障中醫藥安全和品質；如何採用科學方式萃取中草藥精華，如何建立中醫藥標準化操作程式等，都是兩岸企業家可以交流合作的方向。

湖北省委統戰部部長爾肯江．吐拉洪介紹，湖北是中醫藥大省，在大別山、武陵山、秦巴山、幕阜山四大片區，生長著4000多種中藥材。湖北高度重視中醫藥產業發展，目前僅東湖高新區武漢國家生物產業基地，便聚集各類生物企業逾1800家，企業總收入逾千億元人民幣。

他表示，湖北與台灣中醫藥產業合作，具備良好基礎和廣闊前景，歡迎台灣企業家到湖北，在中醫藥文化及相關產業等領域尋求發展。