親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台南驚傳兇殺案 男子刺死前妻新歡

連失邦交國 陳水扁：請蔡總統支持「獨立公投」

香港團體 聲援旺角事件被捕人士

2018-05-27 19:12中央社 香港27日電

香港公民黨前立法會議員梁家傑。聯合報系華盛頓記者張加／攝影
香港公民黨前立法會議員梁家傑。聯合報系華盛頓記者張加／攝影
分享

香港一個名為「星火同盟抗爭支援」的社運組織今天舉行集會，聲援因2016年旺角事件被捕及起訴者。

這場集會晚上在金鐘政府總部大樓外舉行，這裡曾是2014年「占領中環運動」的引爆點。

發起活動者向中央社記者說，「星火同盟」由10多個團體組成，目的是聲援因2016年旺角事件被捕及起訴的「政治犯」。

這名人士沒有公布相關團體的名單，但指這些團體包括香港大學學生會、中文大學學生會和樹仁大學學生會。

晚上6時左右，有近100人參加集會，包括工黨的立法會議員張超雄，年輕學運領袖、香港眾志成員黃之鋒，以及公民黨前立法會議員梁家傑等。

梁家傑接受中央社記者訪問時說，這項活動是聲援那些為保有香港固有價值和制度而努力的人，這些人中，有的在坐牢、有的受審或被判刑。

他表示，自己個人不支持以暴力手法爭取民主，但以同理心支持被起訴者，他們只是希望保有香港的價值和制度。

梁家傑並說，在「占中」之後，香港民主運動受到壓迫，這是無庸置疑，而他參加集會也是要鼓勵年輕人不要因為中共打壓而放棄。

港大學生會會長黃程鋒受訪時說，旺角事件被捕者是「為保衛香港而犧牲」，他們因此入獄，學生會參與集會以示支持。

2016年2月8日農曆大年初一晚間，本土民主前線（本民前）以保衛路邊攤飲食文化為名，在旺角發起集會，高峰時有700人參加。

集會其後演變成暴力衝突，參與者以磚頭等物件襲擊警員，導致超過100人受傷，期間示威者曾焚燒垃圾桶。

事發後，警方拘捕了超過60人，當中超過30人被起訴，當時本民前的召集人是黃台仰，發言人是梁天琦，都是本民前的領軍人物，兩人及其他人之後被警方拘捕及起訴。

在案件審訊前，黃台仰和本民前成員李東昇沒有依時向警方報到，早前法庭已下令通緝他們。有報導指出，黃台仰目前在英國藏匿。

法庭上週判處梁天琦和另一人參與暴動罪名成立，預定下週判刑。

香港港大立法會

相關新聞

央視自曝鱒魚充鮭魚 大陸網友嘩然

2018-05-27 10:59

北京藏傳佛教寺院西黃寺 300年來首開放

2018-05-27 17:22

景區大玩不完 中國井岡山門票「一票制」被接連投訴

2018-05-27 17:18

門票政策反覆 鳳凰古城又要收費？官員拒答掛電話

2018-05-27 17:10

邊看景邊看房…當局收緊政策 中客「越」界炒房

2018-05-27 16:26

天津農商銀行董事長 辦公室割腕身亡

2018-05-27 16:14

科技防弊！陸大學考試 考生虹膜驗證入場

2018-05-27 11:34

彭博資訊專欄／刺激生育 先改善粉領族環境

2018-05-27 00:29

最快今年！ 陸將結束計畫生育

2018-05-26 23:51

大陸力抗高齡化 留守兒童亦隱憂

2018-05-26 23:49

大陸大學生畢業薪情 清華贏北大

2018-05-26 23:47

廣西柳州 熱到跳江

2018-05-26 23:39

情報賣中國？ 法兩名前探員面臨叛國罪指控

2018-05-26 15:12

上海名人故居成文化財 遊客卻難一窺堂奧

2018-05-26 14:48

靚過港姐！靠力氣賺錢養家 這位女搬運工成網紅

2018-05-26 13:10

山東濟南出現共享護士 手機下單服務上門

2018-05-26 13:01

陸大學畢業生月薪差距大 最低僅台幣16k

2018-05-26 12:39

大陸女網紅號稱零P圖 起底照流出變「大媽」

2018-05-26 11:19

首批台灣青年簽約 入住廈門台青公寓

2018-05-26 09:32

香江風情／香港巴士 「按章工作」

2018-05-26 00:12

「明朝那些事兒」作者當年明月 任山東省政府官員

2018-05-25 18:34

魏則西誤信廣告過世2年 百度醫療競價排名捲土重來

2018-05-25 18:31

假單身騙包養？馮提莫神隱23天 回歸直播飆人氣第一

2018-05-25 15:53

梅克爾訪中 劉霞守在電話旁望出國

2018-05-25 13:54

重男輕女？陸母為病危女募得70萬 錢全用來治兒兔唇

2018-05-25 13:26

港議員馬逢國被指耍特權 強帶髮膠登機

2018-05-25 12:22

香港初中歷史課綱出爐 未納六四、六七暴動

2018-05-25 12:18

濫採40噸 海洋浩劫

2018-05-25 02:48

渝台少數民族 重慶相見歡

2018-05-25 02:48

陽江核電5號機 併網成功

2018-05-25 02:48

俄迎世界杯 中歐班列廈門出貨爆量

2018-05-25 02:48

廈航機隊規模 增至200架

2018-05-25 02:48

圓明園、遠瀛觀 遺址加固

2018-05-25 02:48

逛商場…運動一下

2018-05-25 02:48

環境違法案增69% 罰逾百億

2018-05-25 02:48

斑馬線 溫馨叮嚀隨行

2018-05-25 02:48

運行試驗成功 新磁浮車飆160

2018-05-25 02:48

北京公立幼兒園 月費約900人民幣比天津親民

2018-05-25 00:20
看更多

熱門文章

台布斷交 陸點名下一個國家：史瓦帝尼

2018-05-27 10:23

「家教甚嚴」拒親密接觸… 同居3年才知男友是女的

2018-05-27 16:19

北京瞭望／蔡政府報復手段 形同自殘

2018-05-26 23:58

王岐山：陸美貿易戰 陸已做最壞準備

2018-05-26 23:45

嚴審陸人來台 江宜樺批：這是恐怖主義的作法

2018-05-27 16:37

央視自曝鱒魚充鮭魚 大陸網友嘩然

2018-05-27 10:59

習近平固守主場 陸外交分工現雛形

2018-05-27 14:23

重慶現「天價小麵」 一碗台幣6248元訂位還全滿

2018-05-27 17:25

中布復交 王毅：任何分裂中國的行徑都是螳臂擋車

2018-05-26 20:58

現出原形？沒P圖被識破 仙氣網紅變「大媽」

2018-05-27 17:16

陸公安部長喊反恐：露頭就打

2018-05-26 23:41

陸頂大畢業生 月薪達4萬

2018-05-27 00:37

中布建交 陸外交部一小時連貼3文宣傳

2018-05-26 23:25

邊旅遊邊買房 大陸炒房團前進越南

2018-05-27 10:51

最快今年！ 陸將結束計畫生育

2018-05-26 23:51

大陸東北火車停駛 金習再會？

2018-05-27 13:02

陸媒：美極限施壓政策不成功「川金會」有望舉行

2018-05-27 17:42

小米掛牌近了 估值700億美元

2018-05-27 00:31

大陸連鎖超商 衝破10萬家

2018-05-27 00:32

西沙觀光排除港澳居民 理由：軍事設施很敏感

2018-05-27 18:21

大陸大學生畢業薪情 清華贏北大

2018-05-26 23:47

星巴克在大陸 被控壟斷市場

2018-05-26 23:55

天津農商銀行董事長 辦公室割腕身亡

2018-05-27 16:14

大陸：希望「川金會」能按計劃舉行

2018-05-27 16:29

繼中興後 中國監視器業者也被美國盯上

2018-05-27 19:03

科技防弊！陸大學考試 考生虹膜驗證入場

2018-05-27 11:34

2015年「被退休」…大白兔奶糖教父呂永杰證實被查

2018-05-27 16:10

零壹空間CEO 太空夢成真

2018-05-27 00:37

馬雲：區塊鏈不是泡沫

2018-05-27 00:31

廣西柳州 熱到跳江

2018-05-26 23:39

大陸力抗高齡化 留守兒童亦隱憂

2018-05-26 23:49

貓眼鄭志昊 打造影視獨角獸

2018-05-27 00:37

北京藏傳佛教寺院西黃寺 300年來首開放

2018-05-27 17:22

陸旅遊網搶市 攻實體通路

2018-05-27 00:37

景區大玩不完 中國井岡山門票「一票制」被接連投訴

2018-05-27 17:18

陸企名人堂／營運一姐錢治亞 瞄準陸咖啡藍海

2018-05-27 13:10

途牛發展自營店 穩紮穩打

2018-05-27 00:37

彭博資訊專欄／刺激生育 先改善粉領族環境

2018-05-27 00:29

完整修復兵馬俑第一人 考古學家趙康民逝世

2018-05-27 13:27

螞蟻金服拚陸港同時IPO

2018-05-27 00:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top