親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

開戰了！ 陳斐娟邀柯文哲妻子上節目對財產說清楚

不理北京警告 港支聯會仍高喊結束中共一黨專政

2018-05-27 17:50中央社 香港27日電

香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）今天舉行遊行，悼念「六四」29週年，他們繼續高呼結束中共一黨專政。

遊行於下午舉行，約有500人參加，他們首先在灣仔修頓球場集合，然後遊行前往位於西環的北京中央駐港聯絡辦公室大樓。

「結束一黨專政」一直是支聯會的口號，但今年3月開始，不斷有大陸官員或香港親北京人士公開說，這個口號有違中國憲法，更有人暗示提出這個口號的人，可能不能參加香港議會選舉。

支聯會主席何俊仁在遊行活動上說，支聯會的5大綱領有「結束一黨專政」和「民主建設中國」，要達到後者的目的，就要首先「結束一黨專政」。

他說，這是支聯會的理念，而香港也是言論自由的地方，他們會繼續提出這個口號。

他說，要「結束一黨專政」才有人類的長久和平，外界威脅他們不能再喊這個口號，是他們胡言亂語，也沒有法律基礎。

對於多所大專院校學生會表示今年不會參加支聯會稍後舉辦的「六四」燭光晚會，何俊仁說，參加與否不要緊，還是有其他年輕人會參加。

對於外傳北京方面有意讓諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞離開大陸，何俊仁說，他不評論相關傳言，但相信外界都希望劉霞早日獲得自由。

被視為「傘後」組織的「小麗教室」負責人劉小麗下午也率領成員參加遊行，她接受中央社記者訪問時說，支聯會過去29年都堅持「結束一黨專政」，不應就此屈服。

她說，「結束一黨專政」是代表對「六四」爭取民主的認同，應該堅持信念。

此外，支聯會發表遊行宣言，呼籲各人繼續「奮起叫嚷」，踏出堅定的民主步伐，並繼續提出「釋放民運人士」、「平反八九民運」和「追究屠城責任」口號。

今天的遊行全長4.3公里，遊行人士從灣仔出發時，各人手持標，有的寫上「結束一黨專政」和「民主建設中國」，有的寫上大陸被捕維權律師的名字，要求北京當局放人。

支聯會每年「六四」週年都會舉辦遊行和燭光晚會。

北京六四香港

相關新聞

北京藏傳佛教寺院西黃寺 300年來首開放

2018-05-27 17:22

景區大玩不完 中國井岡山門票「一票制」被接連投訴

2018-05-27 17:18

門票政策反覆 鳳凰古城又要收費？官員拒答掛電話

2018-05-27 17:10

邊看景邊看房…當局收緊政策 中客「越」界炒房

2018-05-27 16:26

天津農商銀行董事長 辦公室割腕身亡

2018-05-27 16:14

科技防弊！陸大學考試 考生虹膜驗證入場

2018-05-27 11:34

彭博資訊專欄／刺激生育 先改善粉領族環境

2018-05-27 00:29

最快今年！ 陸將結束計畫生育

2018-05-26 23:51

大陸力抗高齡化 留守兒童亦隱憂

2018-05-26 23:49

大陸大學生畢業薪情 清華贏北大

2018-05-26 23:47

廣西柳州 熱到跳江

2018-05-26 23:39

情報賣中國？ 法兩名前探員面臨叛國罪指控

2018-05-26 15:12

上海名人故居成文化財 遊客卻難一窺堂奧

2018-05-26 14:48

靚過港姐！靠力氣賺錢養家 這位女搬運工成網紅

2018-05-26 13:10

山東濟南出現共享護士 手機下單服務上門

2018-05-26 13:01

陸大學畢業生月薪差距大 最低僅台幣16k

2018-05-26 12:39

大陸女網紅號稱零P圖 起底照流出變「大媽」

2018-05-26 11:19

首批台灣青年簽約 入住廈門台青公寓

2018-05-26 09:32

香江風情／香港巴士 「按章工作」

2018-05-26 00:12

「明朝那些事兒」作者當年明月 任山東省政府官員

2018-05-25 18:34

魏則西誤信廣告過世2年 百度醫療競價排名捲土重來

2018-05-25 18:31

假單身騙包養？馮提莫神隱23天 回歸直播飆人氣第一

2018-05-25 15:53

梅克爾訪中 劉霞守在電話旁望出國

2018-05-25 13:54

重男輕女？陸母為病危女募得70萬 錢全用來治兒兔唇

2018-05-25 13:26

港議員馬逢國被指耍特權 強帶髮膠登機

2018-05-25 12:22

香港初中歷史課綱出爐 未納六四、六七暴動

2018-05-25 12:18

濫採40噸 海洋浩劫

2018-05-25 02:48

渝台少數民族 重慶相見歡

2018-05-25 02:48

陽江核電5號機 併網成功

2018-05-25 02:48

俄迎世界杯 中歐班列廈門出貨爆量

2018-05-25 02:48

廈航機隊規模 增至200架

2018-05-25 02:48

圓明園、遠瀛觀 遺址加固

2018-05-25 02:48

逛商場…運動一下

2018-05-25 02:48

環境違法案增69% 罰逾百億

2018-05-25 02:48

斑馬線 溫馨叮嚀隨行

2018-05-25 02:48

運行試驗成功 新磁浮車飆160

2018-05-25 02:48

北京公立幼兒園 月費約900人民幣比天津親民

2018-05-25 00:20
看更多

熱門文章

台布斷交 陸點名下一個國家：史瓦帝尼

2018-05-27 10:23

北京瞭望／蔡政府報復手段 形同自殘

2018-05-26 23:58

真心換絕情！布吉納法索稱「台灣是中國的一部分」

2018-05-26 18:33

王岐山：陸美貿易戰 陸已做最壞準備

2018-05-26 23:45

馬化騰：中國基礎科學弱 行動支付是表面輝煌

2018-05-26 19:09

「家教甚嚴」拒親密接觸… 同居3年才知男友是女的

2018-05-27 16:19

央視自曝鱒魚充鮭魚 大陸網友嘩然

2018-05-27 10:59

嚴審陸人來台 江宜樺批：這是恐怖主義的作法

2018-05-27 16:37

習近平固守主場 陸外交分工現雛形

2018-05-27 14:23

中布復交 國台辦：一中原則是國際社會共識

2018-05-26 18:55

中布復交 王毅：任何分裂中國的行徑都是螳臂擋車

2018-05-26 20:58

陸公安部長喊反恐：露頭就打

2018-05-26 23:41

陸頂大畢業生 月薪達4萬

2018-05-27 00:37

中布建交 陸外交部一小時連貼3文宣傳

2018-05-26 23:25

最快今年！ 陸將結束計畫生育

2018-05-26 23:51

邊旅遊邊買房 大陸炒房團前進越南

2018-05-27 10:51

中國因素滲透華文世界 陸作家：台灣是最後堡壘

2018-05-26 18:36

中共中央審計委亮相 趙樂際當副主任

2018-05-26 19:06

重慶現「天價小麵」 一碗台幣6248元訂位還全滿

2018-05-27 17:25

小米掛牌近了 估值700億美元

2018-05-27 00:31

大陸東北火車停駛 金習再會？

2018-05-27 13:02

大陸連鎖超商 衝破10萬家

2018-05-27 00:32

大陸大學生畢業薪情 清華贏北大

2018-05-26 23:47

星巴克在大陸 被控壟斷市場

2018-05-26 23:55

陸媒：美極限施壓政策不成功「川金會」有望舉行

2018-05-27 17:42

科技防弊！陸大學考試 考生虹膜驗證入場

2018-05-27 11:34

零壹空間CEO 太空夢成真

2018-05-27 00:37

大陸：希望「川金會」能按計劃舉行

2018-05-27 16:29

廣西柳州 熱到跳江

2018-05-26 23:39

2015年「被退休」…大白兔奶糖教父呂永杰證實被查

2018-05-27 16:10

大陸力抗高齡化 留守兒童亦隱憂

2018-05-26 23:49

馬雲：區塊鏈不是泡沫

2018-05-27 00:31

貓眼鄭志昊 打造影視獨角獸

2018-05-27 00:37

陸旅遊網搶市 攻實體通路

2018-05-27 00:37

天津農商銀行董事長 辦公室割腕身亡

2018-05-27 16:14

途牛發展自營店 穩紮穩打

2018-05-27 00:37

陸企名人堂／營運一姐錢治亞 瞄準陸咖啡藍海

2018-05-27 13:10

現出原形？沒P圖被識破 仙氣網紅變「大媽」

2018-05-27 17:16

彭博資訊專欄／刺激生育 先改善粉領族環境

2018-05-27 00:29

完整修復兵馬俑第一人 考古學家趙康民逝世

2018-05-27 13:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top