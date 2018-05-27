邊看景邊看房…當局收緊政策 中客「越」界炒房

2018-05-27 16:26 世界日報 中國新聞組／北京27日電



中國一二線城市紛紛加強力道打房之時，有觀察發現，中國炒房團已將目光移至房價低廉的東南亞。據BBC報導，今年第一季，越南房市的需求量上漲了300%，遠超過去年同期的漲幅。

報導說，在中國祭出政策調控房市的同時，越南著名旅遊城市芽莊得到投資者青睞，遊客邊看風景邊看房。越南媒體指出，近期，芽莊房地產價格因為來自中國強大的購房需求而快速上漲。

報導說，芽莊一個建案，從不久前的1平方公尺700萬越南盾（約307.5美元），快速漲至目前的1000萬越南盾（約439.2美元），漲幅超過40%。當地媒體稱，中國人常常雇用越南人作為自己的代理，在芽莊購買土地。

低廉的房地產價格，使越南成為中國和香港炒房者的目標。今年第一季，越南房產市場的需求量上漲300%，遠超過去年同期的漲幅。

泰國也是中國人海外炒房的鎖定目標。泰國房地產開發商尚思瑞（Sansiri）的總裁在公開場合稱，2017年上半年集團銷售額年增20%，中國人則是「主力軍」，公司去年因而把在中國的辦事處從一個擴展到四個。

分析人士稱，東南亞各國的房地產市場普遍疲軟，需求低迷，使房價處於低點，投資吸引力高。再者，這些地區多為旅遊目的地，中國人比較熟悉，旅遊還能帶來租賃預期，有著高於國內房產的投資報酬率。

與此同時，加拿大、英國、澳洲等國家都在稅費等環節上，加強對外國人投資的限制，一緊一鬆對照之下，更加劇了這一趨勢。