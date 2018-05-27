天津農商銀行董事長 辦公室割腕身亡

2018-05-27 16:14 世界日報 中國新聞組／北京27日電



天津農商銀行董事長、黨委書記殷金寶，昨日下午2時許被發現在辦公室內割腕身亡。警方初步排除他殺的可能性。

澎湃新聞網報導，現年54歲的殷金寶，河北衡水人，大學畢業，1985年7月參加工作，是一名高級經濟師，曾任天津濱海農村商業銀行黨委副書記、行長，2017年7月起擔任天津農商銀行股份有限公司黨委書記、董事長。

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