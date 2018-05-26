中布復交 王毅：任何分裂中國的行徑都是螳臂擋車

2018-05-26 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



布吉納法索外長巴里與中國大陸國務委員兼外交部長王毅在北京同簽署「中華人民共和國與布吉納法索關於恢復外交關係的聯合公報」。 圖／取自微信「外交部發言人辦公室」公眾號 分享 facebook

中國國務委員兼外交部長王毅在北京同布吉納法索外長巴里舉行會談並簽署「中華人民共和國與布吉納法索關於恢復外交關係的聯合公報」，王毅稱，任何企圖分裂中國的行徑、任何阻擋歷史前進的逆流，都不過是螳臂擋車，註定遭到失敗。