靚過港姐！靠力氣賺錢養家 這位女搬運工成網紅

2018-05-26 13:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



小珠坦用行動證明，拉貨的工作也能做。廣州日報 分享 facebook 一張香港女搬運工人的照片，近日刷爆大陸網友的朋友圈。照片上的女子，拉著目測上百公斤的貨物，手臂上肌肉盡顯，這名30歲女搬運工人本名朱芊佩，熟人叫她「小珠」，做事認真不怕吃苦，又長得好看，讓不少大陸網友直呼「靚過港姐！」

廣州日報報導，5月的香港，天氣已稍顯悶熱，下午氣溫保持在30度以上。小珠身穿背心、短褲，熟練地把貨物搬到車上，8包淨重25公斤的大米，小珠輕鬆扛起、放下。

車水馬龍的裝貨區，是男人的天地，在別人看來既辛苦又髒亂的搬運工作，小珠卻早在童年就有了憧憬，原來小時候，她家住在離碼頭不遠的地方。做生意的父親，很愛帶著她去看集裝箱碼頭的日常運作。

小珠是家裡的長女，從小性格像男孩，被爸爸當成男孩子來養，和妹妹待遇截然不同。

出生在香港的小珠，小學時全家搬到台灣，然後跟著父親到大陸，小珠在大陸讀了三年中學。之後返回香港讀到中五（相當於高二）就開始找工作，心急投身社會，是因為父親生意失敗，一家四口生活頓時陷入困頓。

小珠想快點畢業找份工作，幫家裡減輕負擔，做過酒店保安、文職、銷售員、清潔工、救生員，但每份工作都做不長，太多是是非非，勾心鬥角。

不善言辭的小珠，在工作期間接觸到搬運工人，羡慕他們能坐車四處送貨。她在報紙上看到一則招工廣告後，毅然決定投身這個行業。

小珠坦言，最初男同事都不相信她能承受高強度工作量，有人打賭，她工作第一天就會請病假，「好多人覺得我撐不了一個月，誰知我一做就是幾年。」

小珠每天早上8點就開始搬貨上車，按時運送到不同送貨點，下班時間取決於當天訂單量，過年等節假日前後是送貨高峰期，「有次一個人運60趟貨，貨品不算特別重，普通的200公斤左右，有的就300公斤、400公斤，有大米，也有日用品。當天10點開工，做到半夜1點，下班只覺得兩個字：腳軟！」

8年前開始從事物流運輸行業，小珠坦言，要想以這份行當立足，除了付出雙倍努力，還要忍受流言蜚語：「有人說，女人家回家做飯啦，在這裡幹嘛，我聽完也沒做聲，用行動證明讓他看到，這份工作我也能做。」

小珠表示，在男人堆裡工作很自在，同事相處比較直接、真誠，也很團結，大家互相幫助，雖然做搬運工人經常汗流浹背，但做得開心，也能賺到錢。

日復一日的搬運工作，讓小珠大腿、手臂上肌肉盡顯，「我都怕自己太MAN（男人）了，所以時刻提醒自己是個女孩，放假也會穿裙子，打扮下自己。」

小珠的腿上，大大小小瘀傷清晰可見。她說，有一次在水果店送貨，司機沒打招呼就開車了，送貨小車整個飛出，先打中小珠的頭，再打中手指，好在頭部沒事，但手指血流不止，到醫院檢查，左手手指骨裂。

小珠沒敢告訴家人，休養了約一個月，立即復工，「討生活嘛，不幹活就沒飯吃，我不像其他人，我都要靠自己，不想這麼大個人，還老是跟父母要錢。」