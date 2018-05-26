山東濟南出現共享護士 手機下單服務上門

2018-05-26 13:01 中央社 北京26日電



中國大陸近年如雨後春筍冒出許多共享產品，山東濟南甚至出現「共享護士」，只要在手機App下單，就有經過匹配的專業護理人員上門進行打針、換藥等服務。

陸媒澎湃新聞今天報導，30歲的趙飛（化名）是濟南一家醫院的急救人員，他認為眾多老人和病患對護士上門服務有著強烈需求，因此在2016年，成為濟南第一個在App上註冊認證的共享護士。

這個App的主打產品就是護士上門，可提供打針、點滴、換藥、灌腸以及新生兒護理等10多項服務。趙飛說，例如要預約打針服務，只要在App下單，就會有經過匹配、就在附近的護士接單上門服務。

山東大學第二醫院護理部主任林興鳳認為，對病患和護士來說，共享護士是一種雙贏模式，因為中國大陸目前老齡化現象明顯，行動不便的老人需要護士上門服務，而住院病人出院後，同樣需要延續護理以及健康指導，共享護士為老人和患者提供了方便。

此外，林興鳳表示，護理從業人員也能透過共享護士服務體現自身價值，因為現在的護士付出多，收入卻不理想。共享護士平台能為一些技術純熟但年齡較大的護士提供機會，將技能變現，提高收入。

據報導，當地有近20個以「護士上門」為定位的醫療應用軟體。

至於護士與網約平台簽約是否合法的問題，報導引述相關主管部門說，簽約網約平台和實體醫療機構的多點執業並不一樣，但也沒有相關政策。

山東省護理學會秘書長郭明興認為，透過共享護士模式，患者減少了去醫院排隊、掛號、繳費的時間，且無需家人陪護，還能有效減少醫療資源的占用。

據透露，山東省護理學會正和相關機構合作，計畫打造一款行動護理平台，目前正在測試。