首批台灣青年簽約 入住廈門台青公寓

2018-05-26 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



廈門市思明區台灣青年公寓。中新社 分享 facebook 在廈門市思明台胞驛站成立三周年之際，思明區台灣青年公寓暨思明台胞驛站前埔西聯誼點於25日授牌成立，首批台灣青年同時簽約入住台青公寓。

中新社報導，由廈門市思明區台辦主辦，思明區創新台灣青年創業輔導中心、前埔西社區居委會、廈門市寓驛投資管理有限公司（泊寓）等機構承辦，包括廈門市、區台辦、廈門市台商協會和思明區委、區政府等部門官員、台胞代表等現場共同見證。

台青公寓面向入駐在思明區台青，在創業就業基地內就業、創業18到45歲台青，一經申請入住滿三個月且符合申報租房補貼政策條件，即可經基地營運機構或用人單位確認後向思明區台辦申請租房補貼。

資訊發布後，吸引眾多台青關注，首批就有10位台青入住，意向入住的台青有11位。

簽約台青之一、畢業於台北科技大學的余曜州表示，他一年前來廈門，與幾位大陸青年成立一家文化傳媒企業，共同打拼，他是法人。

余曜州指出，聽說思明區台青公寓對來廈創業台青有許多優待，於是趕緊跑過來瞭解情況，發現這裡環境很好，生活設施很齊全，還時常組織住在這裡的年輕人舉辦各種活動，於是提出申請。

廈門市於今年4月10日在大陸率先公布惠台60條政策，為台灣同胞在廈門學習、創業、就業、生活提供與廈門居民同等待遇，促進台資企業在廈門更好更快發展。