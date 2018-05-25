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假單身騙包養？馮提莫神隱23天 回歸直播飆人氣第一

2018-05-25 15:53世界日報 中國新聞組／北京25日電

中國26歲網紅馮提莫憑藉清澈嘹亮的嗓音，在網路上擁有超高人氣。不過，她近日卻被爆料說其實她早就結婚了，為了找土豪粉絲包養，還刻意隱瞞自己已婚的身分。事件爆發後，馮提莫除了透過律師發表聲明證明清白，直播也在停播23天後終於回歸，當天人氣瞬間直衝排行榜第一。

人氣主播馮提莫被爆料瞞婚。圖／取材自微博
人氣主播馮提莫被爆料瞞婚。圖／取材自微博
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馮提莫隱婚事件近日在網路上沸沸揚楊，另名人氣直播主「軒子巨2兔」的助理爆料，「軒子巨2兔」曾親眼見過馮提莫脫衣陪睡土豪乾爹的性愛照，然而土豪粉絲為了怕日後馮提莫翻臉不認帳，或是另結新歡，才將一系列的性愛照留存下來以防萬一爆料。他還說，馮提莫其實早在2015年與一名遊戲實況主「餅乾狂魔」結婚，怕流失男粉才假裝單身。

消息一曝光後，軒子巨2兔趕緊表示從未說過看過那些性愛照的話，並聲稱是被人陷害抹黑，對於馮提莫和土豪的事情一無所知。

ETtoday報導，馮提莫工作室也透過律師發表聲明，澄清網路上的謠言都並非事實，要求網友不要再散布不實消息，否則將會採取法律行動，但又被網友吐槽，為何這則聲明她不是用本名馮亞男所發，居然使用網名。而在事件發生之前，馮提莫曾在微博透露自己感染肺炎，直播便一直處於停播狀態，也讓許多人猜測可能與最近一連串的負面風波有關。

在長達23天的直播空窗期後，馮提莫終於在23日凌晨上線通知，「感謝大家守候，23號下午見」，回歸訊息在沒有廣告推廣的情況立刻獲得瘋傳，「久別重馮」的口號更是刷爆了直播間，直播熱度穩定在200萬左右，最高曾達到252萬，周收入也從第7名瞬間飆升至第1。

此外，她也在微博發文，公開回應這陣子來大家對她的疑惑，「《最美的太陽》送給所有默默守護陪伴我的你們！身體慢慢康復中。心裡有很多感觸，但是不知道怎麼表達，我就唱歌給你們聽吧。」不過也有網友發現，馮提莫直播時看起來氣色是不錯，但隱約看得出心事重重的樣子，粉絲們更希望風波就此告一段落，她也能順利度過這一切。

另一人氣主播軒子巨2兔的助理爆料對話流出，指馮提莫床戰土豪，但事後軒子巨2兔回應...
另一人氣主播軒子巨2兔的助理爆料對話流出，指馮提莫床戰土豪，但事後軒子巨2兔回應是遭人抹黑。圖／取材自微博
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馮提莫土豪網路直播
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